Las campeonas cayeron; América y Nacional arrancaron ganando

Arrancó oficialmente la segunda Liga femenina en Colombia y de inmediato se dio la primera sorpresa. Independiente Santa Fe, campeón vigente, perdió en la primera fecha con Patriotas. Por su parte, Atlético Nacional se estrenó con triunfo.



Patriotas dio la gran sorpresa en la primera fecha del grupo B en la Liga Femenina 2018, luego de imponerse 1-0 a Santa Fe. Las conducidas por Germán Morales, precisamente extécnico de las leonas, les quitaron el invicto a las bogotanas que el año pasado habían ganado en 15 encuentros y empatado solo uno.

El partido en el estadio Municipal de Chiquinquirá fue bastante movido, los dos equipos mostraron sus cartas. La costarricense Kathe Alvarado fue la encargada de anotar el único gol del compromiso y así dar el primer golpe.

Por su parte, Atlético Nacional femenino se estrenó en la Liga venciendo al Real Cartagena por 2-0. Las verdolagas mostraron un estilo de juego contundente y efectivo. A los dos minutos y producto de la sociedad entre María Agudelo y Carolina Arias, la lateral llegó al área y definió a placer para marcar el primer gol oficial en la historia del equipo femenino de Atlético Nacional.



Al minuto 32 de la etapa complementaria, un tiro de esquina desde fue aprovechado por Nubiluz Rangel quien la mandó a guardar y les dio alegría a los aficionados que apenas llegaban al Atanasio.

Nuestro #AméricaFemenino inició con pie derecho su participación en la Liga Águila 2018. La felicidad es total en el interior de nuestras jugadores y cuerpo técnico por esta primera victoria de la temporada (4-0 sobre Pereira). pic.twitter.com/xWj5KaiwiF — América de Cali (@AmericadeCali) 10 de febrero de 2018

Además, América de Cali inició con pie derecho el campeonato, luego de imponerse por 4-0 al Deportivo Pereira.



Las diablas rojas de comienzo a fin demostraron sus condiciones, frente a unas matecañas que lo intentaron, pero que no eran punzantes en el último cuarto de cancha. Farlyn Caicedo, Laura Rentería, Shadia Valenzuela y Catalina Usme marcaron los goles.



En otros resultados de la fecha, Orsomarso derrotó 4-1 a Atlético y U. Magdalena venció 0-1 a Envigado, en los juegos del sábado. Ayer, Cortuluá se impuso 2-0 a Quindío, Equidad venció 0-3 a Pasto, Santander perdió 0-1 con Petrolera y Bogotá igualó 0-0 con Fortaleza. Tolima vs. Huila y Cúcuta vs. Bucaramanga, aplazados.





