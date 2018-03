Huila y Magdalena no sueltan el liderato en los grupos A y D

Atlético Huila superó sin problemas 2-0 a Alianza Petrolera en el estadio Guillermo Plazas Alcid y se consolidó como líder del grupo A de la Liga femenina, tras cumplirse parcialmente la fecha 7 del calendario.

Karla Torres y Darnelly Quintero marcaron los tantos del equipo opita, que llegó a 16 puntos y es el conjunto de mayor rendimiento en el torneo, cuando ya comienza la recta final de la fase de grupos.

En esa misma llave, Cúcuta empató a un tanto en su visita a Real Santander, en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca, resultado que lo deja en la segunda casilla de la tabla con 13 unidades. Heydi Mosquera marcó para las locales y Fany Gauto anotó el tanto de las motilonas.



Tolima, por su parte, tomó un respiro al vencer 3-2 en Ibagué a Bucaramanga. Katerín Castro, Quiara Trespalacios y Griselda Garay anotaron los tantos para las locales, y Ángela Pérez y Leury Basanta marcaron por las leopardas.

En el grupo D, Unión Magdalena goleó 4-0 al eliminado Real Cartagena y mantuvo el liderato de la llave, con 13 puntos. Jesica Caicedo e Ysaura Viso, ambas con doblete, anotaron los goles de las samarias. El conjunto heroico es el único que no ha contabilizado puntos en el campeonato.



Orsomarso superó este domingo 3-2 en su visita al Atlético y mantiene vivas las esperanzas de pelear por uno de los cupos a la siguiente fase en el grupo C.



Las locales se fueron en ventaja con tantos de Daniela Henao y Verónica Arcila, pero Leydi Asprilla, Manuela Paví y Angie Taborda, de pena máxima, marcaron los goles en la remontada. El tanto de Asprilla fue el número 200 de la actual temporada.

Este lunes, Pereira vs. América

Este lunes se complementa la jornada con el compromiso entre Pereira y América, ambos con 13 puntos y en disputa de la supremacía en el grupo C.



El miércoles se enfrentarán Equidad y Patriotas en la fraccionada jornada 7 del campeonato.



El duelo Bogotá FC vs. Santa Fe, líder del grupo B, fue aplazado, así como los compromisos Junior vs. Envigado (grupo D) y Quindío vs. Cortuluá (grupo C).

Leicy Santos domina la tabla de goleadoras

La volante Leicy Santos, la ‘10’ de Santa Fe, es la actual goleadora de la Liga con 7 tantos, tras cumplirse parcialmente la jornada 7.



Las venezolanadas Joemar Guarecuco (Cortuluá) e Ysaura Viso (U. Magdalena) y la colombiana Shadia Valenzuela (América) escoltan a Santos en la tabla con 5, mientras que con 4 aparecen Oriana Altuve (Santa Fe), Gloria Villamayor (Patriotas) y Fany Gauto (Cúcuta).







DEPORTES