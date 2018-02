Santa Fe, América, Junior y Huila se dieron un festín

Siguen las acciones de la Liga femenina y los equipos que mejor se armaron comenzaron a mostrar su mejor versión. Santa Fe, actual campeón, América, Junior y Huila golearon en la tercera fecha.



La jornada comenzó el sábado en el estadio Guillermo Plazas Alcid. Huila recibió la visita del Cúcuta Deportivo, por el grupo A.

Las opitas salieron ganadoras por marcador de 4-0 sobre las motilonas. A los 21, Yoreli Rincón abrió la cuenta, mientras que al 34, Nelly Córdoba aumentó la cuenta para las conducidas por Virgilio Puerto. En el complemento llegaron los otros tantos de las actuales subcampeonas: Nancy Madrid, de cabeza, decretó el 3-0, mientras que Karen Páez, ex-Cúcuta, decretó el 4-1 final.

Por su parte, Santa Fe no tuvo problemas en su visita al Pasto, al que goleó por 1-6 en el Departamental Libertad. Los tantos de las leonas fueron anotados por la venezolana Oriana Altuve, Liana Salazar, Gabriela Huertas, la costarricense Melissa Herrera y doblete de Leicy Santos. Con el triunfo, las capitalinas llegaron a 6 unidades en el grupo B.



Además, en los partidos de este domingo, América de Cali consiguió un contundente triunfo en su partido contra Atlético. El equipo escarlata fue ampliamente superior y terminó llevándose el triunfo 0-7.



Laura Rentería, Vanessa Franco, Farlyn Caicedo (2), Catalina Usme y Shadia Valenzuela fueron las autoras de los goles para ganar tres puntos más.

¡GANAMOOOOOOOOOOOOOOOOS! Con goles de Oriana Altuve (X2), Liana Salazar, Gabi Huertas y Leicy Santos (X2), las #Leonas vencieron a Deportivo Pasto por la Fecha 3. pic.twitter.com/9yTePAEybs — Ind. Santa Fe (@SantaFe) 24 de febrero de 2018

Junior de Barranquilla fue otro de los equipos que se dieron un banquete en esta jornada. El conjunto barranquillero goleó 4-0 a Real Cartagena, con goles de Cristin Granados, Camila Gallea, Daniela Montoya e Iranis Centeno, quien apenas tiene 14 años y ya comienza a mostrar su buen juego.



En otros resultados de la tercera jornada de la Liga femenina, Orsomarso y Quindío, empataron 0-0 en el grupo C, partido que se disputó en el Francisco Rivera Escobar. Deportes Tolima se vio sorprendido y cayó en su estadio 0-1 con Alianza Petrolera; Unión Magdalena no pudo sacar un triunfo en condición de local y terminó empatando 0-0 con Nacional, mismo resultado se vio en el partido entre Equidad y Fortaleza. Finalmente, Real Santander perdió 1-2 con Atlético Bucaramanga.



Hoy, Cortuluá recibirá la visita de Deportes Pereira, en encuentro que se jugará en el estadio Pascual Guerrero. La tercera jornada se cerrará el miércoles con el partido Bogotá vs. patriotas.







