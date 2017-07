Santa Fe, con el regreso al gol de Morelo, venció 2-0 a Envigado

Era el minuto 70 de aquel 15 de julio del 2012 cuando Omar Pérez levantó el balón y Jonathan Copete, de cabeza, anotó el gol que le dio a Santa Fe la tan anhelada séptima estrella. Desde entonces, el club ha ganado siete títulos, y la fórmula del juego aéreo cambió de ejecutores, pero la eficacia nunca.

Este miércoles, en la victoria de Santa Fe 2-0 contra Envigado, en El Campín, habían pasado solo dos minutos y la siempre efectiva pelota quieta se hizo presente. Víctor Giraldo hizo un centro de costado y el defensa central Javier López aprovechó la fragilidad defensiva del visitante para anotar, de cabeza, otra vez, el primer gol.



Precisamente esa efectividad es la que se está haciendo característica en la nueva era del técnico Gregorio Pérez. Este miércoles, en los primeros 45 minutos, Santa Fe hizo dos remates al arco; ambos entraron. En el clásico contra Millonarios, que también ganó 0-1 con un gol de pelota quieta, hizo cuatro remates al arco; y contra Nacional en la primera fecha, de tres disparos, uno fue gol.

El equipo bogotano ya lleva tres victorias en los mismos partidos jugados. Por historia y nivel de juego, claramente el partido era un trámite; debía ganar y lo hizo. Sin embargo, más allá de los tres puntos que lo ponen parcialmente en el primer lugar de la tabla, la gran noticia es que su goleador, Wilson Morelo, volvió y con goles.

Antes de finalizar la parte inicial, la presión alta de los cardenales hizo efecto en la zaga de Envigado y tras un error, Morelo, con pase de Ánderson Plata, quedó solo frente al arquero rival y con un toque sutil acomodó el balón dentro del arco norte de El Campín. 2-0, juego liquidado.



Santa Fe continúa imponiendo su estilo. Los tres ‘perros de presa’ (Yeison Gordillo, Juan Daniel Roa y Baldomero Perlaza) que tiene en la mitad marcan y atacan con la misma intensidad durante todo el juego. No obstante, hay un ítem que deben tener en cuenta y es que cometen muchas faltas; no hay juego fuerte ni mal intencionado, pero sí le corta el ritmo al juego y en algún partido se puede encontrar con un árbitro que no deje pegar tanto (cosa no muy difícil en el fútbol colombiano) y pagarlo con una expulsión innecesaria por la superioridad que ejerce en los duelos.



Aunque el marcador fue abultado y pudo ser más, si John Pajoy hubiera anotado el penalti que desperdició, al final el arquero de Santa Fe, Leandro Castellanos, terminó salvando en varias ocasiones el descuento de Envigado.



Nueve de nueve, volvió el goleador. En la parte futbolística hay total tranquilidad para los hinchas cardenales, que ven en Gregorio Pérez un entrenador capaz de superar el listón que pusieron sus antecesores Gustavo Costas, campeón de Liga y Gerardo Pelusso, campeón de la Copa Suramericana. Por su parte, en la parte dirigencial aún no pasa la tormenta por el posible caso de agresión sexual, un hecho que promete varios capítulos más.

Síntesis:

Santa Fe 2-0 Envigado



Santa Fe: Leandro Castellanos (6); Víctor Giraldo (6), Javier López (6), William Tesillo (6), Dairon Mosquera (6); Juan Daniel Roa (5), Yeison Gordillo (5), Baldomero Perlaza (5); Anderson Plata (7), Wilson Morelo (6), Jhon Pajoy (6).



Cambios: Denis Stracqualursi (s.c.) por Wilson Morelo (21 ST), Almir Soto (s.c.) por Baldomero Perlaza (24 ST), Juan David Valencia (s.c.) por Juan Daniel Roa (30 ST).

D.T.: Gregorio Pérez.



Envigado: Santiago Londoño (5); Cristian Arrieta (4), Luis Rodríguez (4), Yosimar Quiñonez (5), Elvis Mosquera (5); George Saunders (5), Juan Mosquera (5), Jorge Betancur (5), Michael López (5); Camilo Velásquez (6), Gerardo Jiménez (5).

Cambios: Carlos Rojas (5) por Jorge Betancur (12 ST), Duván Vergara (4) por Camilo Velásquez. (12 ST), Iván Rojas (s.c.) por Juan Mosquera (25 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Goles: Javier López (2 PT) y Wilson Morelo (40 PT) para Santa Fe.



Amonestados en Santa Fe: Anderson Plata (6 PT), John Pajoy (44 PT), Javier López (20 ST), Juan Daniel Roa (31 ST), Almir Soto (33 ST), Yeison Gordillo (45+3 ST).



Amonestados en Envigado: Jorge Betancur (14 PT), Yosimar Quiñonez (8 ST), Juan Mosquera (12 ST), Luis Ángel Rodríguez (21 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Anderson Plata (7).



Estadio: Nemesio Camacho El Campín.



Asistencia: 7 mil espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Partido: bueno.



Árbitro: Leevan Suárez (8).





