Patriotas sueña con la semifinal; venció 3-2 a Nacional

Este miércoles, Patriotas y Atlético Nacional disputaron el compromiso de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia en el estadio La Independencia, que estaba pendiente. Los dos elencos le regalaron un buen espectáculo a los asistentes con el 3-2 con el que se selló el cotejo a favor del local.

Después de que se reanudó el partido, tras la larga espera por los problemas en el fluido eléctrico, el dominio del balón fue para los dueños de casa. Ómar Vásquez asistió a Mauricio Gómez y el atacante remató por encima del arco de Franco Armani, en la primera aproximación clara del duelo.



Al minuto 12, Jeison Lucumí falló en la salida, Carlos Mosquera aprovechó el error y decretó el 1-0. Con la ventaja, los rojos se animaron a buscar más anotaciones; sin embargo, carecieron de eficacia en el último tercio y con el correr del reloj le cedieron el esférico al conjunto paisa.



Un tiro libre de Daniel Bocanegra en el que Álvaro Villete salvó a su equipo del empate, fue el aviso de lo que sucedió sobre el 43. Macnelly Torres se conectó con Lucumí, el vallecaucano ganó en la derecha y centró para Dayro Moreno. El tolimense puso el 1-1 con el que se cerró la etapa inicial.



La parte complementaria arrancó favorable para los locales. Larry Vásquez se las ingenió en una acción individual y cuando salió Armani, habilitó a Mauricio Gómez para el 2-1 en el 4. Los ‘lanceros’ se apropiaron de la pelota, mas no lo reflejaron en el tanteador y el verde paisa reaccionó con el buen tanto de media distancia de Andrés Rentería que significó el 2-2.



El encuentro pintaba para igualdad; no obstante, los dirigidos por Diego Corredor no dejaron de intentar y lograron su premio al minuto 38 con gol de Edis Ibargüen, quien había reemplazado a Duman Herrera, para el 3-2 definitivo La vuelta entre antioqueños y boyacenses se jugará el 30 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

Síntesis

Patriotas 3 - 2 Atlético Nacional



Patriotas: Álvaro Villete; Óscar Cabezas, Danilo Arboleda, Julián Pretel, Nicolás Carreño; Rafael Robayo, Larry Vásquez; Carlos Mosquera, Omar Vásquez, Mauricio Gómez; Duman Herrera.

Cambios: Edis Ibargüen por Duman Herrera, Carlos Rodríguez por Carlos Mosquera y Déiver Parra por Mauricio Gómez.

D.T.: Diego Corredor.



Atlético Nacional: Franco Armani; Felipe Aguilar, Alexis Henríquez, Carlos Cuesta; Edwin Valencia; Daniel Bocanegra, Aldo Leao Ramírez, Macnelly Torres, Jeison Lucumí; Andrés Rentería y Dayro Moreno.

Cambios: Raúl Loaiza por Felipe Aguilar, Gorka Elustondo por Edwin Valencia y Juan Pablo Nieto por Jeison Lucumí.

D.T.: Juan Manuel Lillo.



Goles: Carlos Mosquera (12 PT), Mauricio Gómez (4 ST) y Edis Ibargüen (38 ST), para Patriotas. Dayro Moreno (43 PT), Andrés Rentería (21 ST), para Nacional.



Redacción Futbolred