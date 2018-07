Millonarios pecó en definición y empató 2-2 con un Chicó sin ideas

Los hinchas de Millonarios tuvieron un intranquilo regreso a la Liga. Llegaron a El Campín para ver al nuevo, a Gabriel Hauche, y Hauche no los defraudó: hizo un gol y se robó los primeros aplausos. Pero el equipo no ganó. Tampoco perdió ni deslució. Pero empatar en casa contra Chicó 2-2 amarga cualquier estreno.

Chicó se encontró un boleto de lotería y lo cobró. Porque sus dos goles tuvieron complicidades. A los 3 minutos, el arquero Faríñez y el defensa De los Santos fueron a cortar la misma pelota, en el mismo centro intrascendente, confiando el uno en el otro. Ninguno se decidió y la pelota inofensiva siguió de largo directo a la cabeza de Diego Valdés, que se lanzó en palomita para darle a Chicó el premio mayor, el 0-1. Pero era muy temprano y Chicó no iba poder cargar con ese botín por los restantes 87 minutos.



Millonarios se pegó al libreto ensayado contra un rival estudiado, que con el gol o sin él igual se iba a defender en El Campín. Así que Millonarios puso a prueba su paciencia. Tenía un ataque voraz en la planilla y lo demostró en la cancha, con Ayron del Valle, el antiguo, y con Hauche, el nuevo. Y ambos jugaron como si lo hicieran desde siempre. Tuvieron sus oportunidades, sus combinaciones, sus remates. Con ellos en la cancha el gol siempre se vio venir.



Chicó no se podía equivocar y bastó con un despiste para que se derrumbara su muralla. El lateral Palacios recuperó la pelota en su campo y salió al ataque como si tuviera un cohete en la espalda. Se combinó en pared con Hauche y siguió corriendo hasta la línea final, allá llegó y cruzó el centro, adonde el argentino esperaba: el arquero Avellaneda cortó el pase, como cortó tantos otros, pero dejó el rebote, como dejó tantos otros. Y Hauche definió con serenidad, con clase.



En el segundo tiempo, Millonarios no quiso perder un segundo. Palacios tiró un remate de gol muy arriba y Cadavid metió un cabezazo que desvió Avellaneda. Hasta que Salazar metió un centro preciso a la cabeza aún más precisa de Del Valle, quien asistió a Mackalister para que él pusiera el 2-1.



La victoria azul era posible, porque el equipo jugaba bien. Tanto, que tuvo un penalti para ampliar y ganar con solidez. Pero el cobrador, Andrés Cadavid, quiso meter el balón con todo y arquero y su bombazo rebotó en el travesaño. Hasta ahí no había drama, un penalti lo falla cualquiera.



El problema es que, a 8 minutos del final, Chicó se encontró el segundo premio de la noche. Fue un tiro libre de Ponce, abajo, al palo que cubría Faríñez. 2-2 y fin de la historia.



Los hinchas de Millonarios fueron a ver a Hauche y lo festejaron, pero empatar en casa amarga cualquier estreno.

Síntesis

Millonarios 2-2 Chicó



Millonarios: Wuilker Fariñez (5); Jair Palacios (6), Matías de los Santos (5), Andrés Cadavid (5), Felipe Banguero (6); Jhon Duque (6), Henry Rojas (5), Mackallister Silva (6); Gabriel Hauche (7), Ayron del Valle (7) y Juan Camilo Salazar (5).

Cambios: Cristian Marrugo (6) por Juan Camilo Salazar (25 ST), Roberto Ovelar por Gabriel Hauche (34 ST).

D.T.: Miguel Ángel Russo.



Chicó: Sergio Avellaneda (7); Jordy Monroy (5), Oscar Balanta (5), José Mosquera (5), Nelino Tapia (6); Jossymar Gómez (5); Edwar López (6), Juan Barrera (5), Jhon Arboleda (5), Felipe Ponce (6) y Diego Valdés (5).

Cambios: Cristhian Canizales (5) por Jhon Arboleda (1 ST), Dennis Mena por Jossymar Gómez (8 ST) y Yuxer Requena (5) por Juan Barrera (24 ST).

D.T.: Jhon Jaime Gómez.



Goles: Gabriel Hauche (43 ST) y Mackallister Silva (17 ST), por Millonarios. Diego Valdés (3 PT) y Felipe Ponce (37 ST), en Chicó.



Amonestados: Banguero (31 ST), por Milllonarios. Arboleda (6 PT), Tapia (33 ST) y Valdés (90+4) por Chicó.



Expulsados: no hubo.



Partido: Bueno.



Figura: Gabriel Hauche (7).



Estadio: El Campín .



Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (7).

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4