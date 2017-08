Santa Fe salvó su invicto; empató 1-1 contra Medellín

Con la chapa de estar invicto en la campaña de lo que va del segundo semestre y de las seis victorias consecutivas en la Liga, Santa Fe llegó al Atanasio Girardot para enfrentar al Medellín en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. A pesar de un flojo inicio, los cardenales vieron la luz con un segundo tiempo genial de Omar Pérez, quien desde la banca lideró de nuevo al equipo para el 1-1 final que deja todo abierto para el juego de vuelta.

Muy temprano en el partido sorprendieron a la defensa de Santa Fe. Tras un buen centro de Leonardo Castro, Danilson Córdoba hizo en el aire una tijera y, con ella, un golazo, con el que nada el arquero Leandro Castellanos no pudo hacer nada, apenas poner las manos, pero sin desviar el balón.

Desde la alineación había inconvenientes en el equipo capitalino, ya que, ante la ausencia de Yeison Gordillo, el DT Gregorio Pérez decidió poner a Almir Soto, quien no tuvo un buen partido y perdía la mayoría de duelos en la mitad de la cancha. Sumado a eso, ni Juan Daniel Roa ni Baldomero Perlaza lograron conducir al equipo.

Debido a eso, Medellín se hizo fuerte en todas sus líneas, ganó casi todos los rebotes y gracias a la movilidad de sus atacantes, Mauricio Molina, Juan Fernando Quintero y Leonardo Castro generaron varias faltas cercas del área que generaron peligro en el arco de Castellanos.



Sin embargo, el pecado del equipo antioqueño fue que no pudo aumentar el marcador, aunque a los 31 minutos Eduard Atuesta pudo marcar el segundo del partido tras una gran combinación con Castro y Quintero que se fue por el lado del palo.



Así finalizó el primer tiempo, con un Medellín cerca del área rival, inquietando con jugadas de pelota quieta y remates de afuera del área. Por su parte, Santa Fe se vio bastante confundido, sin ideas en la mitad y sin sumar ninguna opción de gol.



Pero las cosas cambiarían para la segunda parte; la entrada de Omar Pérez para el segundo tiempo le daría otro aire a Santa Fe, y las oportunidades de marcar no se hicieron esperar. Con varios tiros de esquina, los bogotanos inquietaron el arco de David González y por poco empatan el partido.



Si bien la iniciativa la tomó Santa Fe, y las opciones eran de ellos, a los nueve minutos, Juan Fernando Quintero pudo ampliar el marcador tras un remate de media distancia que devolvió el travesaño. Este fue un aviso para los cardenales, que tuvieron que dosificar la intensidad en ataque y cuidarse en defensa para no dejar esos espacios.



Tras el palo de Quintero, rápidamente la visita iba a responder. Juan David Valencia, a los 21 minutos, sacó un remate violento que pegó en la base del palo derecho de González. Luego de ese susto, Medellín inclinó la cancha a su favor y tuvo dos opciones para marcar el segundo, pero no tuvieron claridad. Quintero y Jonathan Lopera tuvieron dos remates que pasaron cerca del arco.



Desde que faltaban 15 minutos para el final, Santa Fe se hizo dueño tanto del balón como de los tiros libres que cobró Omar Pérez, de cuyo pie llegó el empate. A los 81, luego de un tiro de esquina cobrado magistralmente por el argentino, el defensa José Moya puso el empate definitivo con un cabezazo contundente.



Antes del final, los visitantes pudieron llevarse la victoria luego de otro córner ejecutado por Pérez que casi se convierte en gol olímpico. Santa Fe se llevó el empate del Atanasio y continúa invicto en los tres torneos que está disputando. En una máquina de sacar resultados se ha convertido el equipo de Gregorio Pérez.



