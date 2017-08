Junior, semifinalista de la Copa Colombia; le ganó 1-0 a Millonarios

Quedaban cinco minutos cuando Jarlan Barrera se paró frente al balón, a 11 metros de distancia. En un fatídico penalti. Cinco minutos separaban a Millonarios de los penaltis. Pero Jarlan sacó su pincel izquierdo y con una sutileza, con un cobro suave, al centro, picando la pelota, pintó la clasificación de Junior a la semifinal de la Copa Colombia.

Para Millonarios no fue una sutileza ni una pincelada, fue un brochazo áspero en la cara. Luchó todo lo que pudo, dejó sangre, sudor y lágrimas en el césped del Metropolitano y se fue con las manos vacías. El problema es que olvidó sacar el fútbol; tal vez lo dejó en Bogotá. Y pagó caro semejante despiste.



Junior fue el que puso, como se esperaba, el talento en la cancha, con su mejor nómina (sin Teo), con Yimmi Chará otra vez como el director de una orquesta que tocó y tocó, aunque no encontraba armonía ni encontraba el gol. Y, mientras tanto Millos, ya lo dijimos, puso la lucha... En la primera parte ya tenía tres jugadores con amarilla. Frenar a los jugadores locales fue todo un trabajo.



Junior lo había intentado por diferentes medios, pero sus remates siempre fueron a las tribunas, a los puños de Vikonis, al tiro de esquina. No hubo riesgo real en el arco azul en la primera parte. Pero, en la segunda, el equipo costeño ya pareció una máquina. Chará le puso pases de gol a Ovelar, que definió de cabeza y el balón pasó muy cerca, o a Jarlan, que la tiró arriba del arco. Vikonis tuvo un par de intervenciones y se veía que andaba inspirado para los penaltis que nunca llegaron.



Incluso, Millos, en su mejor –¿su única?– osadía, casi se lleva la victoria. Ayron del Valle –que reemplazó al lesionado Riascos– inventó una chalaca genial; la pelota entró como con dinamita en el arco de Viera. Era un gol inesperado y hermoso. Pero la bandera arriba del línea bajó a Millos de la nube. Fuera de lugar.



Cuando el partido ya estaba por terminar, cuando Junior y Millos empezaban a alistar la tanda de penaltis –después del 0-0 en Bogotá–, apareció la jugada del partido.

Ni siquiera fue Chará el protagonista. Yimmi, quizá ya exhausto, estaba lejos de la jugada. Pero en la cancha estaba Luis Díaz, recién ingresado, y cuando vio que la pelota quedó refundida en el área fue a su encuentro, y fue arrasado por un camión que venía de frente, sin freno, tarde, violento. Vikonis se llevó con los pies a Díaz. Penalti.

A cinco minutos del final, a Millos solo le quedaba ponerse a rezar para que Jarlan fallara, para que Vikonis, como lo hizo recientemente (en el partido contra Jaguares de la Liga) fuera el héroe y atajara el penalti. Fue cuando Jarlan definió al centro, tan suave que pareció que no hubiera pateado sino empujado la pelota con soplidos. Pero el arquero azul ya estaba jugado, ya había volado a un palo, ya el centro del arco estaba desprotegido, 1-0.



“Se me ocurrió a lo último. Sabía que lo iba a hacer, y así se logró el paso que era lo que queríamos”, dijo Jarlan en Win Sports, al final del partido, con la mirada seria, como quien no se ha dado cuenta de su picardía, la que le dio a Junior el paso a la semifinal y dejó a Millos con las manos vacías.



Síntesis



Junior: Sebastián Viera (6); David Murillo (6), Rafael Pérez (6), Jorge Arias (6), Germán Gutiérrez (6); Leonardo Pico (7), Víctor Cantillo (7), James Sánchez (6), Yimmi Chará (6); Léiner Escalante (5), Roberto Ovelar (6).

DT Julio Comesaña



Cambios: Jarlan Barrera (7) por Sánchez (1 st), Luis Díaz por Escalante (30 st)



Millonarios: Nicolás Vikonis (6); Jair Palacios (6), Matías De los Santos (6), Andrés Cadavid (6), Omar Bertel (6); Juan Domínguez (6), Henry Rojas (6), David Silva (5), Sergio Mosquera (5), Duvier Riascos (5), Jader Valencia (5)

DT Miguel Russo



Cambios: Ayron Del Valle (5) por Riascos (30 pt), John Duque (5) por Bertel (9 st), Alexis Zapata por Silva (23 st).



Goles: Barrera (41 st, penalti)

Partido: Bueno

Amonestados:

Junior: Cantillo (20 pt)

Millos: Bertel (34 pt), Palacios (42 pt), De los Santos (44 pt), Domínguez (15 st), Duque (20 st), Zapata (44 st)

Figura: Jarlan Barrera (7)

Estadio: Roberto Meléndez

Asistencia: 24.591 espectadores

Taquilla: $75.040.000

Árbitro: Mario Herrera (6)



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: @PabloRomeroET

Síntesis: Manuel Ortega