En un partido aburrido, Huila y Medellín empataron 0-0

Partido de pocas emociones en las porterías fue el que protagonizaron Huila y Medellín en el Plazas Alcid, en juego aplazado de la primera fecha de la Liga Águila. Huila que debió recurrir a varios juveniles tras la salida de importantes jugadores del semestre anterior, lució muy arratico y lento a la hora de pasar a predios del golero González que muy pocas veces vio comprometido su arco.

Los primeros minutos del encuentro fueron para la visita que a través del Argentino German Cano generó las opciones más claras del compromiso y manejó la pelota a su antojo. Una de ellas en un balón dentro del área que no rechazó a tiempo el debutante Quintana, quien terminó derribando al atacante del cuadro antioqueño en una jugada que no sancionó el central Mauricio Mercado.



En los primeros 45 minutos hay que decir que fue muy poco lo que propuso el de casa pues se dedicó única y exclusivamente a tratar de controlar al Medellín. Su único hombre en punta Edwar López terminó naufragando en medio de la defensa roja y fue siempre controlado por superioridad. Pese a ello es el único que se atreve a pisar predios del rival y de los pocos que marca diferencias en los huilenses. Al final debió abandonar por lesión, lo que debilitó mucho más el ataque del local.



Se extraña la rapidez en las transiciones de defensa a ataque y la sorpresa por bandas que mostró el Huila en el primer semestre.



Para el complemento el local se atrevió un poco más y generó algunas llegas al pórtico rojo con alguna peligrosidad, claro que la opción más clara llegó a los 17 en un error garrafal del central Pestaña que no pudo embocar en el pórtico opita el argentino Cano.



Los técnico movieron sus fichas, pero el resto de los minutos transcurrieron con muy pocas emociones. Al final del partido un remate fuera del área del recién ingresado Larry Angulo beso la raíz del poste izquierdo del golero Quintana en lo que pudo significarle los tres primeros puntos apara los orientados por el técnico Zambrano.



Huila extrañó demasiado en el ataque a su goleador Omar Duarte quien estaba convocado para el compromiso pero que a última hora salió de la misma al confirmase su traspaso al Nacional en una cifra que no se conoce.



Duarte de 23 años anotó con el equipo de Craviotto 8 goles la temporada anterior y fue uno de sus pilares más importantes en la campaña que lo llevó hasta la fase semifinal.



Ido el goleador a Nacional y Jorge Ramos al Tolima las directivas han hablado del fichaje de un nuevo delantero. No se descarta la llegada del argentino Ernesto Farías ex América de Cali y jugador de las preferencias del técnico argentino.



El Huila tendrá toda esta semana para preparar su próximo compromiso frente al Deportivo Cali como visitante en la segunda fecha, mientras que Medellín esperará la visita del Boyacá Chicó.

Síntesis

Atletico Huila 0-0 Medellin

​

Huila: Aldair Quintana (6); Elacio Córdoba (6), Eddie Segura (6), Jean Pestaña (5), Michael López (6); Ronaldo Tavera (6), Harlin Suarez (5); Diego Gómez (6), Michael Ordoñez (6), Edward López (6); Andrés Amaya (5)

DT: Nestor Craviotto



Medellín: David González (6), Elvis Perlaza (6), Jesús Murillo (6), Hernán Pertuz (6), Elvis Mosquera (5); Didier Moreno (6), Andrés Ricaurte (6), Ever Valencia(5), Deiner Quiñones(5), Yulian Anchico (5), German Cano(6)

DT: Octavio Zambrano



Partido: Malo



Goles: No hubo



Cambios en Huila: Freyn Figueroa (5) por Michael Ordoñez (18 ST), Daniel Moreno por Andrés Amaya (25 ST), Alejandro Mosquera por Edwar López (29ST)



Cambios en Medellín: Luis Luna(5) por Yulian Anchico ( 17 ST) ,Rivaldo Correa por Deiner Quiñones (33 ST), Larry Angulo por Ever Valencia ( 42 ST)



Expulsados: No hubo



Amonestados en Huila: Michael Ordoñez,



Amonestados en Medellín: Elvis Perlaza, Didier Moreno



Figura: Edwar López (6)



Estadio: Plazas Alcid



Asistencia: 800 espectadores



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Mauricio Mercado (7)





JOSÉ DIEGO CARDOZA SANCHEZ.

Para EL TIEMPO

Neiva.