Empate en el clásico joven de Antioquia: Rionegro Águilas 1-1 Envigado

Este sábado se disputó el clásico joven de Antioquia, Rionegro empató 1-1 con Envigado por la fecha 2 de la Liga del segundo semestre en Colombia. Roque Caballero marcó para los locales y Neyder Moreno igualó para la visita.

El encuentro tuvo varias emociones, pero fue Rionegro quien se fue adelante en el marcador, el delantero Roque Caballero adelantó al equipo local, al minuto siete del primer tiempo su disparo de pierna derecha decretó el primer gol de la tarde.



Luego del tanto local, el encuentro se vivió muy luchado y forzado en la mitad de la cancha. El juego brusco y las faltas no permitieron darle ritmo al juego, solo hasta el minuto 22 los visitantes despertaron, el volante del Envigado Yeison Guzmán asustó con un disparo desde fuera del área.



La visita se dio cuenta de que podía hacer daño: Camilo Mancilla, Juan Mosquera y Neyder Moreno fueron los más insistentes en el equipo de Envigado. Por su parte Toloza era el más destacado en el equipo local.



Poco antes de terminar la primera parte y sobre el minuto de adición, el volante Neyder Moreno remató con la derecha desde el centro del área a raz de piso, la pelota se metió junto al palo izquierdo del portero Lucero Álvarez, con el empate parcial 1-1 Rionegro y Envigado se fueron al descnaso.



En la segunda parte los de Rionegro intentaron adelantar líneas y aproximarse a puerta contraria con peligro de gol, Daniel Muñoz, Roque Caballero y Edinson Toloza remataron desde fuera del área sin precisión.



Envigado no podía salir de la presión y el empuje de los locales, sin embargo águilas no podía concretar alguna opción clara para aproximarse con peligro, las pocas oportunidades fueron desactivadas por el portero de Envigado, Santiago Londoño.



El resultado no se volvió a mover, el partido terminó empatado 1-1, el portero de la visita Santiago Londoño tuvo un par de atajadas importantes, Rionegro bombardeó con pelotazos en los últimos minutos del partido pero no lograron vencer el cerrojo defensivo de Envigado.







DEPORTES