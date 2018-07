Millonarios despertó y festejó en Tunja, derrotó 0-2 a Patriotas

Este domingo Millonarios ganó 0-2 en su visita al estadio La Independencia a Patriotas. César Carrillo y Roberto Ovelar marcaron para el equipo capitalino. Los de Russo llegan a 4 puntos, entre tanto los de Tunja suman 1 punto en dos presentaciones.

El primer tiempo se disputó sobre la mitad de la cancha, el juego no tenía oportunidadesde gol, el equipo local apretó las líneas y esto impidió a al equipo bogotano crear oportunidades claras de gol.



Diego Álvarez, Carlos Mosquera y Ramiro Fergonzi fueron los más insistentes en el equipo dirigido por Diego Corredor, que se preocupó mucho más por la parte defensiva.



Por su parte en el equipo visitante intentó acercarse un poco más por medio de pelotas largas, Óscar Barreto cruzó varios balones que le hicieron daño a Patriotas, el equipo local se salvó en dos oportunidades antes de acabar el primer tiempo, pero el delantero Roberto Ovelar no pudo conectar para mandar al fondo de la red. Al llegar al entretiempo el partido termina 0-0.



En la segunda parte el libreto no cambia mucho para ambos equipos, Patriotas le apuesta a jugar el partido en la mitad de la cancha. Millonarios se acerca pero no encuentra el pase final para abrir el marcador.



César Carrillo al minuto 24 venció la resistencia del equipo de Tunja, tras un desborde por izquierda de Salazar, y una pelota muerta en el área, el volante remató y puso a celebrar a Miguel Ángel Russo, 0-1 ganaba Millos en su visita a La Independencia.



Con el partido abierto, Patriotas se decidió a salir a buscar, y fue cuando a falta de 6 minutos para el tiempo reglamentario Roberto Ovelar recibió una pelota en el área, con un gran gesto técnico enganchó, se deshizo de su marcador, y puso el definitvo 0-2 en Tunja.









