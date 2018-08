América no pudo vencer la resistencia de Patriotas: 0-0 en Tunja

Al partido solo le faltó la anotación, pues tanto Patriotas como América se prodigaron con varias opciones que no lograron su cometido ya que la buena actuación de sus porteros, sobre todo de Neto Volpi, la figura del partido, impidieron que el marcador fuera otro.



Un 0-0 que es mentiroso, si se quiere, ya que no dice realmente lo que sucedió en los 90 minutos con el aluvión ofensivo que se dieron en el gramado de La Independencia

Los minutos iniciales de compromiso fueron del manejo del local, que fue el que puso el pie en el acelerado y ahogó la salida del contrario. Fueron veinte minutos en que el onceno boyacense se arrimó al arco de Neto Volpi, quien se vio comprometido en una devolución y en una reacción rápita sacó el balón que buscó la línea de gol.



El primer acercamiento del local llegó a través de Diego Álvarez, quien en jugada individual logró desacomodar a los defensores y el balón chocó en uno de ello. De inmediato el rebote lo recogió Santiago Roa, quien centró el esférico para que Luis Bonilla con su parietal izquierdo acomodara un balón que se fue arriba del horizontal.



Al minuto 11, luego de un tiro de esquina de Omar Pérez, es el marcador central Davinson Monsalve, quien conectó un cabezazo que lamió el palo izquierdo y e meta Volpi se quedó haciendo vista al balón.



América subió las líneas con la intención de ser más compacto entre líneas lo que permitió agruparse mejor en zona medular con la tenencia del útil a través de Cristian Dájome y Yesus Cabrera, quienes manejan a placer los ritmos y los tiempos del partido. Además, porque tuvieron en Alejandro Bernal y Larry Vásquez un binomio que recuperó y acompañó en ataque cuando fue necesario.

En ese desdoblamiento de defensa a taque también fueron importantes los aportes de los laterales Jhonatan Pérez y Pablo Armero, quienes tuvieron espacio y crearon espacios en los que siempre ganaron la espalda de sus marcadores.



Luego del minuto 20 América se atrevió a acercarse a predios de Diego Martínez y lo hizo con tres remates de media distancia que salieron muy distantes. Acciones de Cristian Dájome, Jhonny Mosquera y Yesus Cabrera, quienes impusieron su condición técnica por encima de la marca.



A partir de ese momento del juego, el campo y el balón fueron para América que desplegó toda su artillería Los remates de larga y media distancia se hicieron recurrentes por parte de los ‘diablos rojos’ que recurrieron a esa herramienta para lograr vulnerar el cerco defensivo de su enemigo.



De a poco la movilidad de Dájome encontró en Cabrera su gran socio con el que jugaron en corto y de primera intención para mover el sistema defensivo del local. Además, los movimientos en ataque del atacante venezolano Fernando Aristeguieta, quien pese a su soledad, buscó la manera de genera los espacios y las diagonales



Y por esa vía, la del remate de media distancia, al minuto 37 es Mosquera quien inquietó con un derechazo frontal que se fue arriba y sobre el cierre de la primera parte es de nuevo Cabrera, quien sacó otro remate que no tuvo destino en la red.



Después del descanso, el local despertó del letargo de los 45 minutos iniciales. De entrada se dio la variante del volante Kelvin Osorio por el experimentado Omar Pérez, con el fin de disponer un hombre que maneje los hilos creativos y de ese modo volver a poner las condiciones.



Precisamente, por el costado derecho el conjunto andino tuvo el camino expedito para encontrar la senda de la anotación. En lo diez minutos iniciales se presentaron cuatro acercamientos con el juvenil Luis Bobilla, siendo la más clara de inflar la valla la del 9ST en la que el atacante caucano en una media vuelta exigió a Volpi, quien se recostó sobre el primer palo.

Hubo buena posesión, se aprovecharon las transiciones rápidas por los espacios que se generaron a través de la misma, pero no aprovechamos las opciónes de gol que tuvimos, seguiremos trabajando para mejorar. fecha #4 de la #ligaaguila2018 #somospatriotas #somosboyacá pic.twitter.com/PrrVWntkb8 — Patriotas Boyacá S.A (@patriotasboySA) 12 de agosto de 2018

Al 21 ST, después de un cobro de pelota quieta, el balón le quedó servido a Santiago Roa, quien inquietó con un remate arriba que Volpi envió con sus puños al tiro de esquina y evitó la caída de su arco.



En esa ida y vuelta, al 25 se presentó una acción en el área con Aristeguieta que sorprendió a la defensa con un remate frontal que Malagón supo evacuar. Y de inmediato salió Patriotas en contra ataque y es Bonilla quien sacudió la defensa americana.



Luego en otra acción vertiginosa del cuadro escarlata es Dájome, quien encontró la salida por la derecha y logró asistir con un centro pasado que alcanzó a rematar de zurda Aristeguieta ante el achique de Martínez.



A ocho minutos del final, Bonilla realizó una larga diagonal que encontró a Roa saliendo por derecha y este asistió al argentino Fergonzi, quien recién llegó al lance, bajó el balón con el pecho y despachó un derechazo que encontró bien ubicado a Volpi, que volvió a salvar a su escuadra.



Insistió Patriotas y es Volpi, quien en dos tiempos, supo controlar los disparos de Bonilla y de Mosquera, y con esta atajada se consagró como figura del partido. Sobre los minutos de adición en un balón cruzado es Mosquera quien no alcanzo a puntearla y con empate sin goles se liquidó la contienda.

Síntesis

Patriotas 0 - América 0



Patriotas: Diego Martínez (6); Santiago Roa (6), Jerson Malagón (6), Davinson Monsalve (6), Federico Arbeláez (5); Exequiel Benavides (6), Andrés Ávila (5), Ómar Pérez (4), Mario Ramírez (4); Luis Bonilla (7) y Diego Álvarez (5).

D.T.: Diego Corredor.



América: Neto Volpi (8); Jonathan Pérez (5), Anderson Zapata (6), Danilo Arboleda (6), Pablo Romero (6); Alejandro Bernal (6), Larry Vásquez (6), Cristian Dájome (7), Yesus Cabrera (6); Yonny Mosquera (5) y Fernando Aristeguieta (7).

D.T.: Pedro Santos.



Partido: Bueno.



Goles en Patriotas: no hubo.



Goles de América: no hubo.



Cambios en Patriotas: Carlos Mosquera (5) por Mario Ramírez (38 PT), Kelvin Osorio (6) por Ómar Pérez (1 ST) y Ramiro Fergonzi por Diego Álvarez (28 ST).



Cambios en América: Jhon Saya por Yonny Mosquera (17 ST) y Héctor Quiñónez por Cristian Dájome (35 ST).



Amonestados en Patriotas: Federico Arbeláez (43 ST).



Amonestados en América: no hubo.



Figura: Neto Volpi (8).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 7.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Oscar Gómez (7).





Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

Tunja