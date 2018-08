Amargo empate del Deportivo Pasto 0-0 con Once Caldas

El Deportivo Pasto volvió a ceder puntos en calidad de local y esta vez empató a cero con el Once Caldas, elenco que no puso superar a un conjunto nariñense ansioso por los tres puntos para superar el mal momento y que al final, cuando se esperaba la dimisión del estratega Flabio Torres, esta no se dio, quedando pendiente para este inicio de semana cuando volverán a reunirse los integrantes del cuerpo técnico y el comité ejecutivo de la Asociación Deportivo Pasto.

En el primer tiempo, los dos equipos entran con temor, primero porque el onceno pastuso esta preavisado y Caldas en procura de los tres puntos, para mantenerse en la parte alta de la tabla y alejarse definitivamente del descenso.



Los dos oncenos juegan igual, cometen errores de entrega y no se encuentran en el terreno de juego, salvo jugadas esporádicas que permiten una ligera emoción de los pocos aficionados asistentes. El juez central el bogotano Andrés Rojas pito faltas que a la simple mirada no eran para detener el partido, generando la reacción de los asistentes.



José Fernando Cuadrado en dos jugadas se mostró inseguro, al no detener en primera instancia el balón, pero tuvo la suerte de que la presión del pastuso no fuera mayor, solo al minuto 37 cuando soltó el esférico y Edinson Palomino estuvo cerca, obligando a José Fernando a esforzarse para con la mano, enviar al tiro de esquina. Por su parte Nahuel Lozada no tuvo inconvenientes en su trabajo y pasó desapercibido.

En el tiempo complementario, ingresa Juan Sebastián Villota, quien fue recibido con aplausos, y de inmediato se puso el overol para ayudar al equipo.



A los seis minutos Once Caldas tuvo la mejor oportunidad con Carbonero, quien no aprovechó el error de Losada, quien luego de un fuerte tiro de Nieto, le rebota el balón y le queda en los pies a Carbonero para enviar el balón por fuera de la portería, ante la impotencia de Bodhert quien se tomó la cabeza.



El Pasto toma un gran aire y presiona a José Fernando Cuadrado en procura de abrir el marcador. A los once minutos Caldas trata de sacudirse de la presión pastusa y Lemus no aprovecha la nueva oportunidad que tiene el equipo.



A partir del minuto 22 el partido se vuelve intenso por el accionar de los pastusos, que se volcaron al pórtico de Jose Fernando Cuadrado, sin que haya daño alguno y Nahuel Lozada logró evitar el gol, al tapar un tiro fuerte de Nieto.

Empate en Pasto. Lo que dijo el entrenador y detalles del encuentro https://t.co/W3TIyYwGe7 — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 6 de agosto de 2018

A los 25 minutos sale lesionado Edinson Palomino y le permite ingresar a Brayan Lucumí, con la esperanza de abrir el marcador. A los 29 minutos, nuevamente Nahuel Losada volvió a lucirse al taparle a Edwin Velasco, que ingreso en solitario y genera un tiro de esquina sin consecuencias.



El técnico Bodhert entendió que el punto era fundamental para mantenerse en los primeros lugares y ordena congelar el juego, desesperando a los pastusos, quienes no pudieron aprovechar el momento que tuvo.

El técnico caldense Hubert Bodhert al término del compromiso dijo: “vinimos a buscar el resultado, los tres puntos y no se dio. Tuvimos opciones y no logramos concretar, ante un Pasto que supo controlar”.



Flabio Torres el técnico pastuso, manifestó que: “ante el resultado, se ha determinado seguir dialogando con el resto del cuerpo técnico y los directivos, para definir su continuidad o retiro de la dirección técnica, reunión prevista para este lunes”.



Con respecto al partido indicó que “se enfrento a un gran equipo, se sigue con la idea de mejorar, se intentó con el contragolpe y no se dieron los resultados”.



El juez central, el bogotano Andrés Rojas, fue errático en la conducción del partido y pitó faltas que no eran notorias.

Síntesis

Deportivo Pasto 0 / Once Caldas 0



Pasto: Nahuel Losada (8), Gilberto García (6), Luis Copete (6), Martin Payares (6), Arnol Palacios (6), Armando Vargas (7), Daniel Restrepo (6), John Hernández (6) Edinson Palomino (6), Darío Rodríguez (6) y Brayan Fernández (5).

D.T.: Flabio Torres.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (7); David Gómez (6), Diego Peralta (5), Andrés Felipe Correa (6) y Edwin Velasco (5); Diego Arias (6), Juan Pablo Nieto (7) y Juan David Rodríguez (6); Kevin Londoño (6), David Lemos (5) y Johan Carbonero (6)

D.T.: Hubert Bodhert.



Partido: regular



Cambios en Deportivo Pasto: Juan Sebastián Villota (7) por Brayan Fernández (00 ST), Brayan Lucumí por Edinson Palomino (27 ST), Jairo Molina por Armando Vargas (35 ST).



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo por Johan Carbonero (23 ST), Bismar Córdoba por David Lemus (32 ST),



Goles: No hubo.



Amonestados: Brayan Fernández, Daniel Restrepo, del Deportivo Pasto; David Lemus, Diego Peralta, Edwin Velasco, de Once Caldas



Expulsados: no hubo



Detalle: Los aficionados se mostraron preocupados por los malos resultados y fueron exigentes con el cuerpo técnico.



Figura: Nahuel Losada



Estadio: Libertad.



Asistencia: 3.500 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas (5).







Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto