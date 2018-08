Once Caldas sumó su tercer triunfo en la Liga: derrotó 3-1 a Envigado

Luego de empatar en las dos primeras fechas de la Liga II, y de haber perdido en la tercera jornada contra Junior, Envigado saltó al gramado del estadio Palogrande, con la necesidad de conquistar el primer triunfo del campeonato, sin embargo, al frente tenia a un Once Caldas motivado y deseoso de sumar la tercera victoria del semestre, con el que cayó goleado 3-1.



El arranque del compromiso pareció ser de dominio visitante, sin embargo, los anfitriones quisieron imponerse con algunas aproximaciones que prendieron las alarmas, aunque, sin contundencia en las cercanías del pórtico custodiado por Santiago Londoño.

Cuando se pensaba que los caldenses iban a abrir el marcador se registró una acción accidentada con un hombre ‘naranja’ y otro ‘blanco’ golpeados en el suelo, contexto confuso en ambas escuadras y sorpresiva, porque los antioqueños no desistieron de atacar y Neyder Moreno ignoró a los lesionados, continuó la jugada y frente al arquero José Fernando Cuadrado definió para poner en ventaja al club paisa.



Si bien los manizaleños trataron de recuperar las riendas del encuentro, en definitiva, los envigadeños fueron más aplicados, incluso, por momentos se hacían a la posesión de la pelota, lo que generó algunas confusiones en el medio campo cafetero.



Los ‘blancos’ pudieron encontrar el empate en una falta sobre Johan Carbonero, reclamada como pena máxima, la duda fue inminente, pero el árbitro Carlos Mario Herrera sancionó tiro libre en el borde del área, luego de apoyarse de su línea uno, ubicado en el sector de occidental.

Finalizó el partido. Once Caldas 3 Envigado 1. Ganamos. Gran capacidad del equipo para dar vuelta al marcador. Gracias por el aliento de la hinchada. Juntos todo es mejor. — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 13 de agosto de 2018

Los ‘albos’ creyeron irse con la desventaja al descanso, no obstante, la desatención defensiva de su rival les dio la paridad, en una individual de Kevin Londoño, que pateó de primera, con tal fortuna que su disparo acarició el pie del central Camilo Mancilla, quien descontroló a su arquero para que el balón se anidara en la red.



La etapa complementaria arrancó sin sustituciones, contexto que hacía presagiar la misma historia, con un Once Caldas confundido y un Envigado ordenado; el vaticinio pareció ser cierto hasta el minuto 17 del segundo tiempo, momento en el cual, el recién ingresado Marcelino Carreazo fue derribado por Cristian Arrieta dentro del área envigadeña, movimiento castigado con penalti, el que convirtió David Lemos.



“Los cambios fueron claves para el equipo, la entrada de Marcelino fue un aliciente”, dijo el técnico del Once, Hubert Bodhert.



Tras el revés sufrido, Rubén Darío Bedoya movió su banco, con el único propósito de recuperar la dinámica futbolística del ‘naranja’, con tan mala fortuna que sus dirigidos perdieron la concentración exhibida en la primera mitad y terminó con el tercer tanto en su contra; el gol le fue dado a Lemos, después de la confusión generada en los varios remates de sus compañeros.



Así el Once Caldas llegó a 10 puntos y Envigado quedó expuesto a la crisis. “Tuvimos tres anotaciones que desafortunadamente vienen al traste del trabajo. Al final me parece que el resultado no refleja lo que pasó en el juego”, comentó Bedoya.

Síntesis

Once Caldas 3 – 1 Envigado



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); David Gómez (6), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (6) y Edwin Velasco (6); Diego Arias (); Kevin Londoño (6), Juan Pablo Nieto (7), Juan David Rodríguez (6) y Johan Carbonero (6); David Lemos (7).

D.T.: Hubert Bodhert.



Envigado: Santiago Londoño (5); Cristian Arrieta (4), Camilo Mancilla (5), Luis Rodríguez (5) y Santiago Ruiz (5); Neyder Moreno (6), Juan Alberto Mosquera (6), Iván Rojas (6), Diego Moreno (6) y Michael López (6); Wilfrido De La Rosa (6).

D.T.: Rubén Darío Bedoya.



Partido: Aceptable.



Cambios en Once Caldas: Marcelino Carreazo (7) por Johan Carbonero (9 ST), Mauricio Restrepo (SC) por Juan David Rodríguez (36 ST) y Sebastián Palma (SC) por Diego Peralta (38 ST).



Cambios en Envigado: Iván Angulo (SC) por Diego Moreno (24 ST), Carlos Rojas (SC) por Wilfrido De La Rosa (25 ST) y Yeison Guzmán (SC) por Michael López (31 ST).



Goles de Once Caldas: Camilo Mancilla (autogol) (45 PT) y David Lemos (18 ST y 29 ST).



Gol de Envigado: Neyder Moreno (14 PT).



Detalle en Once Caldas: David Lemos anotó gol de pena máxima (18 ST).



Detalle en Envigado: Camilo Mancilla marcó autogol (45 PT).



Amonestados Once Caldas: José Fernando Cuadrado (15 PT) y Andrés Felipe Correa (43 PT).



Amonestados Envigado: Luis Rodríguez (2 ST), Santiago Ruiz (9 ST), Cristian Arrieta (17 ST), Iván Rojas (17 ST) y Michael López (22 ST).



Expulsados: No hubo



Figura: David Lemos (7).



Estadio: Palogrande.



Asistencia: 6.153 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Carlos Mario Herrera (5).









RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA