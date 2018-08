Vibrante clásico en el Atansio Giradot: Nacional 1-1 Millonarios

En el cierre de la fecha 4 de la Liga II-2018, Nacional empató 1-1 con Millonarios en el estadio Atanasio Giradot. Al minuto 67 Dayro Moreno adelantó al equipo local. Cristian Camilo Marrugo empató para los bogotanos al minuto 86.

El partido arrancó muy trabado en la mitad de la cancha, los volantes de Millonarios y Nacional no dejaban avanzar al equipo contrario, en los primeros 20 minutos de juego se cometieron muchas faltas.



El equipo local de a poco se acercaba al arco contrario, con cambios de frente intentaron descolocar a la defensa de Millonarios. Al minuto 38, llegó una acción de peligro para los locales, una pelota larga para el lateral Deiver Machado, quien controló al borde del área, el de Nacional enganchó y quedó de frente al portero Fariñez, el zaguero no tuvo claridad y volvió a enganchar y se cerró la oportunidad de disparo, Dayro esperaba la pelota en el punto penalti. Millonarios se salvó.

En el arranque del segundo tiempo el equipo de Jorge Almirón tiene la pelota en campo contrario, la posesión no progresa, Millonarios se replegaba bien y esperaba con todos los hombres en su cancha, Nacional no podía avanzar y generar opciones con peligro.



Tras un tiro de esquina, al minuto 67, el goleador Dayro Moreno en el área chica marcó de pierna izquierda. La defensa de Millonarios durmió en la jugada y el delantero no dejó lugar a la duda.



Al minuto 86, gol de Millonarios, el volante de la visita, Cristian Marrugo disparó con pierna izquierda, la defensa de Nacional no achicó y Vargas no pudo evitar el gol. Golazo para el equipo bogotano.







