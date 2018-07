Anchico y Cano le dieron la victoria al Medellín 2-0 contra Chicó

Este domingo cerrando la jornada dominical del fútbol profesional colombiano, Medellín derrotó 2-0 en el estadio Atanasio Giradot al Boyacá Chicó. El equipo de Octavio Zambrano suma 4 puntos en la Liga. Los dirigidos por John Jaime Gómez sufren por la posición en la tabla del descenso.

Independiente Medellín le ganó al Boyacá Chicó por 2-0 en el Atanasio Girardot por la segunda fecha de la Liga 2018-II con una anotación de Yulián Anchico en una jugada de pelota preparada y un gol de Germán Cano.



Los locales no iniciaron con el ritmo frenético de la primera fecha contra Atlético Huila, sino que decidieron esperar al rival. A los dos minutos, Edwar González, del Chicó, tuvo la primera del encuentro pero se fue desviada. Medellín buscaba tener más juego por la banda para aprovechar la altura de Juan Fernando Caicedo y con dos centros, uno de la derecha y otro de la izquierda, le generó inconvenientes a la defensa visitante.



Las mejores jugadas de los locales se daban con las paredes entre Caicedo y Ever Valencia, pero ninguna llegó a buen puerto. Chicó empezó a encontrar un hueco por la banda derecha que cubría Jesús Murillo y el lateral Nelino Tapia tiró dos centros que generaron peligro en el área de David González.

En el 30, Valencia remató de media distancia, pero el golero Sergio Avellaneda lo rechazó hacia la banda. Cinco minutos más tarde llegó la anotación de los locales. Un centro de Andrés Ricaurte para la cabeza de Hernán Pertúz que bajó la pelota al medio y Yulián Anchico, con la punta de su botín y de volea abrió el marcador.



En el 40, el nicaragüense Juan Barrera remató por encima del arco, desperdiciando la última ocasión para la visita. Medellín tuvo dos chances más con Valencia y Caicedo, pero en la primera respondió Avellaneda en dos tiempos y en la segunda, el 9 del Medellín disparó desviado.



En el segundo tiempo, Medellín le cedió el balón al Chicó y busco salir de contragolpe. Los boyacenses aprovecharon esto y llegaron con Mateo Palacios en el minuto 58 con un remate de media distancia. Boyacá tuvo más el balón, pero nunca inquietó. En una salida de contra del Medellín en el minuto 67 manejada por Ricaurte llegó el segundo. Andrés manejó el balón, metió un pase entre los dos centrales para Germán Cano que cuando estuvo frente al arquero, se la picó.



El segundo gol fue un golpe muy fuerte para el Chicó que no volvió a crear ocasiones, los locales aprovecharon para tener el balón y cerrar el juego a su favor.

Síntesis

Independiente Medellín 2–0 Boyacá Chicó



Independiente Medellín: David González (6), Jesús Murillo (5), Jorge Segura (6), Hernán Pertúz (6), Elvis Mosquera (5), Didier Moreno (5), Andrés Ricaurte (7), Yulián Anchico (6), Ever Valencia (6), German Cano (7) y Juan Fernando Caicedo (5).

Cambios: Jonathan Barboza (6) (58 ST) por Yulián Anchico, Jean Carlos Blanco (5) (66 ST) por Ever Valencia y Rivaldo Correa (SC) (81 PT) por Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Octavio Zambrano.



Chicó: Sergio Avellaneda (6); Jordy Monroy (5), Félix García (4), José Luis Mosquera (5), Nelino Tapia (6); Juan Barrera (5), Óscar Balanta (5), Felipe Ponce (4), Edwar González (5); Christian Cañizales (4), Diego Valdez (5).

Cambios: Yuxer Requena (6) (45 PT) por Juan Barrera, Mateo Palacios (4) (13 ST) por Felipe Ponce y Denis Mena (4) por Oscar Balanta (31 ST).

D.T.: John Jairo Gómez.



Goles: Anchico (35 PT) y Cano (23 ST) para el Medellín.



Amonestados: Jesús Murillo (26 PT), Andrés Ricaurte (31 PT), Ever Valencia (58 ST), Germán Cano (84 ST) y Rivaldo Correa (84 ST)por el Medellín y Diego Valdés (33 PT), Edwar Gonzáles (34 PT) y Félix García (42 PT) por el Chicó.



Expulsados: No hubo.



Partido: Regular.



Figura: Andrés Ricaurte (7).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 14.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (5).



Simón Gómez Córdoba

Para EL TIEMPO

Medellín