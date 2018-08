Bucaramanga respira tras la victoria 0-1 contra Leones 

Esta vez el que causó la falta dentro del área fue el defensor Juan Aguirre por un empujón al delantero Michael Rangel. El árbitro Gustavo Murillo no dudó en decretar el cobro desde los 12 metros y Sherman Cárdenas se encargó de traducir la falta en el único gol de partido. Cabe anotar que Leones también perdió por penalti frente a América y Alianza Petrolera.

El técnico de Leones, Juan Carlos Álvarez, no podía creer la mala suerte de verse otra vez por debajo del marcador por culpa de un penalti. Dejó jugar 13 minutos a Juan Aguirre, autor de la pena máxima, y luego lo reemplazó por Daniel Mantilla. Antes del gol de Bucaramanga el que había comenzado a marcar el ritmo había sido Leones, a través de su delantero Jhon Sánchez con un remate de media distancia.



Pero el plantel visitante ganó confianza con el marcador a su favor, fue entonces que pasados los 30 minutos de juego creó dos opciones claras en las que actuó el arquero Arled Cadavid, al atajarle los remates a Maximiliano Núñez.



Leones aguantó y antes de que comenzara el descanso casi empata el juego con una jugada de pelota quieta que mandó Edisson Restrepo cerca del arco de James Aguirre.



Durante este mismo lapso se presentó una jugada dudosa que reclamó la gente de Leones, porque consideraron que se había cometido una falta a favor de ellos dentro del área de Bucaramanga muy parecida a la que causó el penalti en contra, pero el árbitro Murillo no los escuchó.



En la parte complementaria, de capa caída y con la presión encima, Leones buscó por todas partes de conseguir el empate, tuvo más la pelota, pero en tres llegadas que logró producir no pudo hacer daño.

Los de Itagüí habían aprovechado que el técnico Carlos Mario Hoyos mandó al equipo a defenderse, tanto así que los cambios que hizo fue para que cuidaran el marcador. Así entonces mandó a Jefferson



Torres por John Pérez, a Marvin Vallecilla por Sherman Cárdenas y a Yilmar Filigrana por Maximiliano Núñez. Pero las jugadas de Leones no fueron suficientes para mover el marcador. El tiro libre de Sebastián Gómez pasó a ras del travesaño, luego el disparo de Daniel Mantilla también se fue desviado, mientras que el cabezazo del paraguayo Francisco García terminó sin fuerza en las manos del arquero santandereano.



Con esta nueva derrota el equipo de Leones continúa en el último lugar de la tabla, mientras que Bucaramanga terminó feliz al lograr su primera victoria este semestre.



En la quinta fecha, Leones visitará a Deportivo Pasto, el martes 21 de agosto a las 7:30 de la noche; mientras que Bucaramanga jugará en su casa contra Deportes Tolima, el próximo sábado las 7:45 p.m.

Síntesis

Leones FC 0 / Atlético Bucaramanga 1



Leones: Arled Cadavid (6); Jonathan Marulanda (5), Edisson Restrepo (5), Juan Aguirre (2) y Carlos Gallego (5); Jherson Córdoba (5), Sebastián Gómez (5), Felipe Jaramillo (5), Roger Lemus (5); Jhon Sánchez (4) y Yessy Mena (4).

DT: Juan Carlos Álvarez.



Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (5), Marlon Torres (5), Dairin González (5) y Fabio Rodríguez (5); Juan Jiménez (5), Brayan Rovira (5), Jhon Pérez (5) y Sherman Cárdenas (6); Maximiliano Núñez (6) y Michael Rangel (5).

DT: Carlos Mario Hoyos.



Partido: bueno.



Cambios en Leones: Daniel Mantilla (5) por Juan Aguirre (23 PT), Francisco García (4) por Yessy Mena (13 ST) y Kevin Rendón por Jhon Sánchez (26 ST).



Cambios en Bucaramanga: Jefferson Torres (5) por John Pérez (11 ST), Marvin Vallecilla por Sherman Cárdenas (20 ST) y Yilmar Filigrana por Maximiliano Núñez (30 ST).



Goles de Leones: no hubo.



Goles de Bucaramanga: Sherman Cárdenas (10 PT, penalti).



Amonestados: Restrepo, Marulanda, Jaramillo (Leones); Torres, González, Aguirre (Bucaramanga).



Expulsados: no hubo.



Figura: Arled Cadavid (6).



Estadio: Metropolitano Ciudad de Itagüí.



Asistencia: 1.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo (4).









ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Itagüí