Junior no se despega de la punta del campeonato: ganó 0-1 a Envigado

Cuando más difíciles estaban las cosas para el equipo de Julio Comesaña, el delantero Luis Díaz solucionó la situación con un fuerte remate que terminó en el ángulo derecho del arquero Santiago Londoño.



Con este único gol el Junior de Barranquilla venció 0-1 a Envigado y llegó a siete puntos, tras sumar, después de la tercera fecha, un empate y dos victorias consecutivas.

Envigado, a pesar de su juventud, fue un digno rival en su casa. En el primer tiempo fue más que Junior, generó las opciones más claras y fue el equipo de la iniciativa. Tanto así que llegó en tres oportunidades, con Wilfrido de la Rosa, Diego Moreno y Luis Rodríguez.



La más clara para los naranjas en la primera parte fue en un remate de Luis Rodríguez, en el minuto 38, que el arquero Sebastián Viera soltó, pero que Diego Moreno desperdició el rebote y mandó el balón hacia un costado.



Las llegadas de Junior se produjeron con dos remates de media distancia que pasaron por encima de los tres palos de Envigado. Se animaron Jarlan Barrera y James Sánchez, después de los 20 minutos de juego.



Para la parte complementaria el técnico Julio Comesaña se preguntó qué le hacía falta a su equipo para tener más poder ofensivo. Se decidió por cambiar a Sebastián Hernández, que tenía tarjeta amarilla, e ingresó a Víctor Cantillo. La estrategia le funcionó, ya que después del arranque generó dos llegadas y el único gol de la tarde-noche.

A los siete minutos del segundo tiempo Teo Gutiérrez alertó a la defensa envigadeña, con un disparo de pierna derecha que el arquero Londoño tuvo que mandar al tiro de esquina.



Ocho minutos después, en el 15, se presentó el gol de Junior tras una jugada colectiva que finalizaron Víctor Cantillo y Luis Díaz. El primero le pasó la pelota de cabeza al segundo, éste se volteó, miró de frente al arco y soltó un fuerte derechazo que terminó en un lugar inalcanzable para el arquero Londoño.



Envigado en el minuto 5 había pedido una pena máxima a su favor, pero el árbitro Luis Sánchez no consideró que había habido falta. Le tocó entonces luchar para encontrar el camino al arco de Viera, pero cuando estuvo por debajo del marcador se le hizo muy difícil conseguir el empate.



Las últimas tres jugadas importantes del partido las generaron Marlon Piedrahita, con un remate que atajó Londoño, Wilfrido de la Rosa, que mandó el balón por encima, y Teo Gutiérrez, con un remate de media distancia que atajó el arquero, pero que después el rebote fue derrochado por Daniel Moreno y James Sánchez, a seis minutos del final.



En la próxima fecha, Envigado visitará a Once Caldas, el domingo a las 5:30 de la tarde, mientras que Junior, el mismo día, recibirá en su estadio a Atlético Huila, a las 7:30 de la noche.

Síntesis

Envigado F.C. 0 / Junior F.C. 1



Envigado: Santiago Londoño (6); Cristian Arrieta (6), Luis Rodríguez (5), Camilo Mancilla (5) y Santiago Ruiz (5); Juan Alberto Mosquera (5), Diego Moreno (6), Neyder Moreno (6) y Yeison Guzmán (5); Duván Vergara (5) y Wilfrido de la Rosa (5).

DT: Rubén Darío Bedoya.



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (6), Deivy Balanta (6), Rafael Pérez (6) y Gabriel Fuentes (6); Sebastián Hernández (5), James Sánchez (6), Leonardo Pico (5) y Jarlan Barrera (6); Teófilo Gutiérrez (5) y Luis Díaz (6).

DT: Julio Comesaña.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Michael López (4) por Yeison Guzmán (14 ST), Carlos Rojas por Neyder Moreno (26 ST) e Iván Angulo por Wilfrido de la Rosa (32 ST).



Cambios en Junior: Víctor Cantillo (6) por Sebastián Hernández (1 ST) y Daniel Moreno por Jarlan Barrera (35 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Junior: Luis Díaz (15 ST).



Amonestados: Mancilla, Ruiz, Mosquera, Arrieta (Envigado); Hernández, Gutiérrez, Pérez (Junior).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Junior de Barranquilla completó tres fechas como invicto y con siete puntos está arriba de la tabla de posiciones.



Figura: Luis Díaz (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 3.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (5).





ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Envigado