Nacional sigue imparable: venció 1-0 al Once Caldas

Tal como pasó frente a Junior, Nacional tuvo que esperar hasta los últimos minutos del partido para sentenciarlo a su favor. Esta vez lo hizo en el minuto 90, con gol de Dayro Moreno.

Los verdes llegaron a 41 puntos en el torneo y están a cuatro del récord histórico de puntos en la fase todos contra todos, que pertenece al mismo Nacional desde el segundo semestre de 2015 (45, también con Reinaldo Rueda como técnico).



La marca institucional de Nacional era de ocho triunfos seguidos, conseguida en 1971 e igualada el miércoles con la victoria frente al Junior.

Victorias consecutivas en Liga:

14: Cali (1971)

14: América (1996)

11: Millonarios (1949 y 1951)

11: Medellín (1954/55)

9. Nacional (2017) — Orlando Ascencio (@josasc) 30 de abril de 2017

Los locales intentaron ponerle ritmo al encuentro con rapidez por las bandas para conectarse con Dayro y Luis Carlos Ruiz, mientras que los visitantes apostaron por la seguridad atrás y la sorpresa arriba.



El trámite transcurría sin acciones de peligro, hasta el minuto 19: Ruiz habilitó a Dayro, quien llegó sin marca y remató de primera intención, pero no le dio dirección a la pelota y se perdió la anotación.

Por el lado de los de Manizales, Michael Ortega quiso echarse el equipo al hombro y asumir el protagonismo. Tras una acción individual, el volante pudo abrir el tanteador; sin embargo, su disparo se fue muy desviado.



El campeón de América trató de ponerle velocidad a sus ataques con el delantero tolimense recostado por el sector derecho, fórmula que tampoco le dio fruto.

Dayro Moreno (der.) lucha con el paraguayo Marcos Acosta (23) del Once Caldas. El atacante de Nacional marcó el gol del triunfo sobre el equipo en el que comenzó como profesional. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Para el inicio del segundo tiempo, el entrenador Reinaldo Rueda metió mano de entrada: Mateus Uribe y Andrés Ibargüen reemplazaron a Arley Rodríguez y Jhon Édison Mosquera, dos cambios decididamente ofensivos.



Gilberto García tuvo la más clara de los blancos, vestidos de negro, en un tiro libre bien ejecutado que se estrelló en el travesaño del arco de Cristian Bonilla. La respuesta se dio por esa misma vía con Dayro y la acertada intervención de José Cuadrado.



La del sábado parecía no ser la noche para Moreno porque otro de sus intentos se estrelló en el palo cuando Cuadrado ya estaba vencido. Sobre el 34, se fue la luz en el máximo escenario deportivo de los antioqueños y estuvo parado el juego por cerca de 15 minutos.

Debido a un incidente en la subestación central, hay interrupción del servicio de energía en algunos sectores de Medellín — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) 30 de abril de 2017

Cuando regresó el fluido eléctrico, Nacional siguió buscando la victoria y la encontró tras una habilitación de Uribe para Moreno. Por su pasado en el Once Caldas, no celebró el tanto, pero ratificó su importancia para el ‘verdolaga’.



Con 41 unidades y el liderato en el rentado local, el conjunto paisa se concentrará en Estudiantes, de Argentina, el rival del próximo martes en la Copa Libertadores, certamen en el que solo le sirve ganar.

Atlético Nacional 1 - 0 Once Caldas

Atlético Nacional: Cristian Bonilla (6); Hadier Borja (5), Carlos Cuesta (6), Francisco Nájera (6), Edwin Velasco (5); Elkin Blanco (6), Alejandro Bernal (6); Arley Rodríguez (5), Dayro Moreno (6), Jhon Édison Mosquera (5); Luis Carlos Ruiz (6). DT: Reinaldo Rueda.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Gilberto García (6), Miguel Nazarit (6), José Luis Moreno (6), David Gómez (6); Jesús Marimón (6), Elkin Soto (6); Luis Sinisterra (5), Michael Ortega (6), Marcos Acosta (5); Óscar Estupiñán (5). DT: Herney Duque.



Cambios en Nacional: Mateus Uribe (6) por Arley Rodríguez (1 ST), Andrés Ibargüen (5) por Jhon Édison Mosquera (1 ST) y Juan Pablo Nieto por Alejandro Bernal (28 ST).



Cambios en Once Caldas: Sergio Romero (5) por Luis Sinisterra (13 ST) y Jaime Córdoba por Elkin Soto (29 ST).



Gol de Nacional: Dayro Moreno (45 ST).



Amonestados: Edwin Velasco (45+3 PT), Luis Carlos Ruiz (39 ST) y Hadier Borja (48 ST) de Nacional. José Luis Moreno (40 PT), David Gómez (30 ST) y Marcos Acosta (47 ST), del Once.



Expulsados: no hubo.



Figura: Dayro Moreno (6).



Estadio: Atanasio Girardot. Asistencia: 27.378 espectadores. Taquilla: $ 899’754.000. Árbitro: Jhon Hinestroza (7). Partido: regular



Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag