Junior derrotó 3-1 al Bucaramanga y le complicó la clasificación

El Édinson Toloza asistidor de Junior en los partidos anteriores, este miércoles, ante el Bucaramanga, dio paso al Toloza goleador. El delantero nariñense volvió a ser la figura del equipo barranquillero al marcar dos goles para la victoria 3-1 sobre los leopardos y otra vez fue ovacionado por los aficionados al momento de ser sustituido en el segundo tiempo por Léiner Escalante.

Toloza no anotaba desde el partido ante Once Caldas, en la décima fecha (triunfo 3-0 de Junior) y no hacía un doblete desde el 12 de abril de 2015 (triunfo 2-1 de Junior sobre Santa Fe).

El último doblete de Édinson Toloza lo había conseguido en abril de 2015, contra Santa Fe (foto). Foto: Vanexa Romero / Archivo EL TIEMPO

Toloza abrió el marcador en el minuto 6 del primer tiempo, luego de una jugada en la que Jarlan barrera habilitó a Roberto Ovelar en el área. El paraguayo antes de llegar a la raya final colocó un servicio al segundo palo por donde venía entrando libre de marca Toloza, quien solo tuvo que tocarla para depositarla en la red leoparda.



Toloza marcó el segundo en el minuto 24, luego de un cobro de pelota quieta de Barrera. El delantero juniorista cabeceó hacia atrás y sorprendió al arquero Alejandro Otero.



Junior volvió a llevar peligro al arco búcaro con un zapatazo desde fuera del área de Jarlan Barrera, que obligó al lucimiento de Otero, quien voló para sacar la pelota que iba camino a la red.



Bucaramanga reaccionó y poco a poco empezó a arrimarse al arco de Sebastián Viera. El equipo dirigido por el ‘Pecoso’ Castro descontó en el 36, tras una perfecta habilitación de Yulián Mejía para Jhony Cano, quien definió con frialdad a un costado de Viera.



Sobre el cierre del primer tiempo, Toloza tuvo la oportunidad de anotar su tripleta cuando quedó mano a mano con Otero, pero definió al cuerpo del arquero que salvó así la caída de su pórtico por tercera vez en el encuentro.

En la segunda etapa, el Bucaramanga estuvo cerca de lograr la paridad a través de Yulián Mejía, quien remató una pelota difícil para el arquero Viera, que estuvo atento y logró desviar al tiro de esquina.



Pero en el minuto 15, Junior sentenció el partido al anotar el tercer tanto por intermedio de Roberto Ovelar. El ‘Búfalo’ aprovechó un centro desde la izquierda de James Sánchez y, con golpe de cabeza, puso 3-1 definitivo. Junior, que ya piensa en el otro torneo, llegó a 17 puntos en la tabla, en la cual ascendió a la casilla 16.

Junior 2, Bucaramanga 1

Junior: Sebastián Viera (6); David Murillo (6), Deivy Balanta (6), Alexis Pérez (6), Germán Gutiérrez (6); James Sánchez (6), Leonardo Pico (6), Sebastián Hernández (5), Jarlan Barrera (6); Édinson Toloza (8), Roberto Ovelar (7). DT: Julio Comesaña.



Bucaramanga: Alejandro Otero (6); Henry Obando (5), Marlon Torres, Davinson Monsalve (5), Cristian Mafla (5); Jossymar Gómez (5), Gabriel Gómez (5), John Pérez (6), Yulián Mejía (6); John Pajoy (5), Jhony Cano (6). DT: Fernando Castro.



Cambios en Junior: Léiner Escalante por Toloza (33 ST) y Bernardo Cuesta por Ovelar (39 ST).



Cambios en Bucaramanga: Jeisson Palacios (5) por Torres (20 PT), Fabio Burbano (5) por Mejía (11 ST) y Harlin Suárez (5) por Gómez (12 ST).



Goles de Junior: Toloza (6 y 24 PT) y Ovelar (15 ST). Gol del Bucaramanga: Cano (34 PT).



Amonestado en Junior: Toloza (7 ST). Amonestados en Bucaramanga: Obando (25 ST), Pajoy (28 ST). Expulsados: no hubo.



Figura: Édinson Toloza (8).



Estadio: Roberto Meléndez. Asistencia: 500 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Mario Herrera (7). Partido: aceptable.



Manuel Ortega Ponce

Redacción ADN

​Barranquilla