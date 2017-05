Envigado se olvidó de ganar: empató 0-0 contra Once Caldas

Envigado no consigue una victoria desde el 20 de marzo, cuando jugó la décima fecha, en la que venció 1-2, a domicilio, a Rionegro Águilas.

Once Caldas, por su parte, llegó a 17 puntos, que lo ubican, por ahora, en la casilla 16, alejado también de alguna posibilidad de clasificar a la siguiente ronda de la Liga I.



Ambos equipos utilizaron sus jugadores y la estrategia más ofensiva que tenían, pero las condiciones de la cancha, pantanosa y con lagunas, y una lluvia en el segundo tiempo hizo que los artilleros nublaran su puntería y mojaran la poca pólvora que llevaron al Parque Estadio.



En el primer tiempo se repartieron las opciones, hubo tres para Envigado y dos para Caldas. Las del conjunto local generaron peligro en el área del rival. Un remate de Michael Gómez que tapó el arquero José Cuadrado (12 PT), un cabezazo desviado de Joseph Cox (13 PT) y un disparo de Duván Vergara que terminó en las manos del arquero caldense (39 PT).



Las de Once Caldas fueron lideradas por Marcos Acosta (el balón pasó cerca al ángulo, 28 PT) y una opción clara de Sergio Romero, frente al arco, que terminó desperdiciada hacia un costado (41 PT).

Para el segundo tiempo las cosas estuvieron casi iguales, disparos desviados, tiros libres (como la opción más clara) y algunos remates sin tanto peligro para los arqueros.

Envigado tuvo más el balón, por ende, más opciones creó. En el minuto 3 fue Michael López, quien de cabeza desperdició y luego fue Yúber Asprilla el que malogró una opción clara, tras un contragolpe en el que quedó solo frente al arquero (20 ST).



Duván Vergara, uno de los más insistentes, también tuvo la opción de anotar, seis minutos después, pero no pudo aplicarle la puntería necesaria para vencer a Cuadrado. En el 33, aprovechando la pelota mojada, Michael López intentó un remate de media distancia que se estrelló en el poste derecho.

Once Caldas, entonces, apeló a la pelota quieta. Estuvo cerca de conseguir el gol de la victoria, en un tiro libre que ejecutó Gilberto García, pero que al final fue detenido, en dos tiempos y con dificultad, por el arquero Jefersson Martínez (38 ST).



Las últimas acciones del compromiso fueron para el conjunto envigadeño, a través de un remate de Joseph Cox, que se fue por encima, y un balonazo de Michael Gómez, que pasó por un costado.



En la próxima fecha, Envigado visitará a Cortuluá, el sábado a las 3:00 de la tarde; mientras que Once Caldas abrirá la fecha 18, el viernes a las 8:00 de la noche, contra Atlético Huila.

Envigado 0, Once Caldas 0

Envigado: Jefersson Martínez (6); Cristian Arrieta (5), Jefferson Gómez (5), Andrés Orozco (5) y Elvis Mosquera (5); George Saunders (5), Brayan Rovira (5), Michael López (6), Yúber Asprilla (5) y Duván Vergara (6); Joseph Cox (5). DT: Ismael Rescalvo.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado (6); Gilberto García (6), Miguel Nazarit (5), José Ramírez (5) y David Gómez (5); Marcos Acosta (5), Elkin Soto (5), Dany Cure (6) y Sergio Romero (6); Michael Ortega (5); John Freddy Salazar (5). DT: Herney Duque.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Camilo Velásquez por Yúber Asprilla (34 ST) y Michael Nike Gómez por Michael López (41 ST).



Cambios en Once Caldas: Luis Sinisterra (5) por John Fredy Salazar (1 ST), Óscar Estupiñán por Sergio Romero (18 ST) y Mateo Cardona por Michael Ortega (34 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados: Saunders y Cox (Envigado); Salazar, Cure y García (Caldas).

Expulsados: no hubo.



Detalle: El terreno anegado y fangoso complicó las acciones de juego en el campo del Parque Estadio.



Figura: Duván Vergara (6).



Estadio: Parque Estadio Sur. Asistencia: 1.000 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Luis Fernando Trujillo (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

