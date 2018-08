En el minuto 90, Tolima salvó un punto en casa frente a Jaguares

Deportes Tolima salvó los muebles, con un gol al minuto 90 empató el partido que estaba perdiendo en su casa, ante un ordenado, colectivo y aplicado equipo de Jaguares de Córdoba. Yohandry Orozco y Julián Quiñones marcaron para el local, Rafhael Oliveira y Jhony Cano lo hicieron por el visitante.

Tolima salió a proponer, a imponer condiciones, con base en el desborde por los costados para romper el bloque que plantó Willy Rodríguez en la zona posterior. Esa tarea de marca y anticipo a los jugadores del local era efectiva y servía como base de una rápida transición para los de Montería que apostaban al contragolpe.



Con el paso de los minutos el visitante se acomodaba al trámite del juego, era compacto en defensa y crecía en control del balón y llegada para inquietar al portero Montero.



Tolima buscaba crear un circuito entre Luis González con Omar Albornoz y Marco Pérez, pero la labor de contención de Jaguares cortaba esa intención. En la visita se anunciaba como hombre de peligro en ataque el brasileño Rafhael Oliveira.



Y precisamente Oliveira a los 28 minutos recibió un pase de Jhony Cano a espalda de los defensores pijaos, le ganó la posición a Sergio Mosquera y Nilson Castrillón, ante la salida de Álvaro Montero definió a ras de pasto y marcó el gol de Jaguares, que se iba en ventaja con justicia por lo mostrado hasta ese momento.



Alberto Gamero movió sus fichas: sacó al volante de marca Rafael Carrascal y ordenó el ingreso de Yohandry Orozco, cambiando el módulo para jugar con tres creativos.



El dueño de casa le imprimió velocidad a su ataque, pero sin claridad, mientas que el rival seguía ordenado y en una salida rápida y nuevamente, aprovechando la mala ubicación de los defensores tolimenses, anotó el segundo gol a los 46 minutos: un centro desde el costado izquierdo en la defensa para Tolima fue capitalizado por Jhony Cano, que entraba libre de marca y definió lejos del arquero Montero.

Tolima no bajó los brazos

Con el peso del marcador en contra y el deficiente trabajo en ataque, Deportes Tolima arrancó la segunda etapa adelantando líneas y refrescando la zona de generación de ideas con la llegada de Andrés Ramiro Escobar por Omar Albornoz.



Los de Gamero juntaban hasta seis jugadores en el último cuarto de cancha, pero se generaba densidad y sobrepoblación en ese sector por los siete que acumulaba de forma ordenada el equipo visitante, ahí sacaba ventaja el cuadro cordobés.



Ante ese trabajo aplicado y férreo que imponía Jaguares en defensa, Tolima no podía llegar a los predios de Wilder Mosquera. Solo una acción individual podría romper ese esquema sólido y precisamente así llegó el descuento del campeón colombiano. Corría el minuto 32: el venezolano Yohandry Orozco tomó el balón en el costado derecho, comenzó una diagonal buscando perfil para rematar al arco, en el camino dejó tres hombres a su paso para sacar un remate con gran potencia que venció la resistencia de Wilder Mosquera.



El gol dio un nuevo aire al Tolima, que se volcó definitivamente a buscar la paridad, que en medio de la floja presentación sería un premio para no irse en blanco.



Y como Tolima se volvió especialista en goles de último momento, esa fórmula le dio resultado y a los 90 minutos el capitán Julián Quiñones apareció como un fantasma en el área rival y de golpe de cabeza envió el balón al fondo de la red.



Tolima dejó dudas y mostró nuevamente falencias en defensa y poca claridad en ataque. Hay mucho por corregir ahora, pensando en Bucaramanga, próximo rival del campeón.

Tolima 2, Jaguares 2

Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (5), Danobis Banguero (6); Rafael Robayo (6), Carlos Robles (5), Rafael Carrascal (4), Luis González (6), Omar Albornoz (5), Marco Pérez (6). DT: Alberto Gamero.



Jaguares: Wilder Mosquera (6); Juan Pablo Zuluaga (6), Ramón Córdoba (7), Wilmer Díaz (6), Fabio Castillo (6); Alexis Hinestroza (6), Juan Camilo Roa (6), Mauricio Cortés (5), Cleider Álzate (6), Jhony Cano (7); Rafhael Oliveira (7). DT: José Manuel Rodríguez.



Partido: bueno.



Cambios en Tolima: Yohandry Orozco (6) por Rafael Carrascal (33 PT), Andrés Escobar (6) por Albornoz (1 ST) y Robin Ramírez por Marco Pérez (21 ST).



Cambios en Jaguares: Róbinson Aponzá (3) por Mauricio Cortés (15 ST), Olmes García por Rafhael Oliveira (27 ST), Carlos Sepúlveda por Róbinson Aponzá (34 ST).



Goles de Tolima: Yohandry Orozco (32 ST), Julián Quiñones (45 ST). Goles de Jaguares: Rafhael Oliveira (28 PT), Jhony Cano (46 PT),



Amonestados en Tolima: no hubo. Amonestados en Jaguares: Ramón Córdoba (43 PT), Juan Camilo Zuluaga (7 ST), Wilder Mosquera (40 ST). Expulsados: no hubo.



Figura: Jhony Cano (7).



Estadio: Manuel Murillo Toro. Asistencia: 2.000 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Lisandro Castillo (7).



Guillermo González

Para EL TIEMPO

Ibagué