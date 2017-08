Nacional, en su mejor partido del semestre, venció 2-0 al América

Nacional, que terminó con un jugador menos por la expulsión de Ezequiel Palomeque, superó bien a un durísimo América y logró su segunda victoria en línea, tras el triunfo del domingo 0-1 frente a Jaguares, en Montería.

Después de seis años y medio, los históricos del fútbol colombiano se volvieron a encontrar en el estadio Atanasio Girardot, en el que se vivió una fiesta.



Nacional mostró su ambición desde el arranque. Recién cumplido el minuto 1, Dayro Moreno tuvo la primera oportunidad de abrir el marcador y Carlos Bejarano salvó la valla del cuadro visitante de la tempranera caída. Su apuesta fue por la seguridad en la entrega del balón con William Arboleda como el eje en el medio campo.



Cristian Martínez Borja generó zozobra en los predios de Franco Armani, pero la defensa evacuó acertadamente. La intensa lluvia no fue impedimento para que el verde manejara y tocara: Anderson Zapata falló en el control y le dejó la pelota a Andrés Rentería. El atacante asistió a Moreno, mas el tolimense no consiguió rematar bien.



Los ‘diablos rojos’ pretendieron no resguardarse muy cerca de su guardameta y sorprender con Arboleda actuando por los dos costados y Camilo Ayala llegando hasta el fondo para tirar el centro, mientras que los dirigidos por Juan Manuel Lillo tuvieron en los dos hombres de arriba a los más peligrosos.



Dayro le devolvió la atención al ‘topo’, quien definió ante la salida de Bejarano y cuando los hinchas se alistaban para celebrar, Zapata se vistió de héroe para la escuadra vallecaucana. Su resistencia acabó al 33 ante la insistencia del ‘verdolaga’: Dayro se animó y Juan Camilo Angulo venció a su propio guardameta, para el 1-0.

El aliento de los aficionados contagió a los jugadores para ampliar el tanteador; no obstante, una desconcentración atrás permitió a Efraín Cortés disparar y dilapidó la clara opción de la igualdad. Antes del final de la etapa inicial, Jeison Lucumí mostró su talento y centró para el cabezazo de Rentería, que se escapó muy cerca del travesaño.



El segundo tiempo empezó sin cambios y ‘la mechita’, consciente de su necesidad, contó con una clara situación con un intento de Darío Bottinelli que pegó en el palo del pórtico de Armani. El duelo no tuvo el mismo ritmo y el reloj corrió a favor de los dueños de casa, que pusieron a su favor la ventaja.



Una aproximación de Rentería emocionó a los seguidores, pero el delantero no encontró el arco. Sobre el minuto 21, el ‘rey de copas’ se quedó con un hombre menos por la expulsión de Ezequiel Palomeque por doble amonestación, sin embargo, América no hizo valer la superioridad numérica.



Sobre el final del compromiso, a los 36, Aldo Leao Ramírez consiguió un verdadero golazo al rematar fuera del área y vencer a un desubicado Carlos Bejarano.

Termina el juego en la capital antioqueña. @nacionaloficial se ha quedado con el triunfo sobre nuestro equipo. pic.twitter.com/uFTDSmLe6R — América de Cali (@AmericadeCali) 17 de agosto de 2017

Con la victoria, Nacional llegó a 16 puntos y subió al tercer lugar de la tabla. Los americanos, que no terminan de convencer y siguen sufriendo en el tema del descenso, se quedaron con 11 unidades y en la casilla 7. Momentos muy diferentes para los dos elencos, que parecen pelear en frentes muy diferentes.

Nacional 2 / América 0

Atlético Nacional: Franco Armani (6); Ezequiel Palomeque (6), Felipe Aguilar (6), Alexis Henríquez (6); Edwin Valencia (6); Rodin Quiñones (5), Aldo Leao Ramírez (6), Macnelly Torres (6), Jeison Lucumí (6); Dayro Moreno (7) y Andrés Rentería (6).

Cambios: Jhon Édison Mosquera por Rodin Quiñones (19 ST), Raúl Loaiza por Andrés Rentería (42 ST), Juan Pablo Nieto por Jeison Lucumí (45+2 ST).

DT: Juan Manuel Lillo.



América: Carlos Bejarano (7); Juan Camilo Angulo (5), Anderson Zapata (5), Efraín Cortés (5), Iván Vélez (5); Jhonny Vásquez (5), Elkin Blanco (5), Camilo Ayala (5); Darío Bottinelli (4), William Arboleda (6); Cristian Martínez Borja (6).

Cambios: Olmes García por Jhonny Vásquez (16 ST), Carlos Lizarazo por Camilo Ayala (30 ST),

DT: Hernán Torres.



Goles: Juan Camilo Angulo (33 PT, autogol), Aldo Leao Ramírez (36 ST), para Nacional.



Amonestados: Ezequiel Palomeque (44 PT y 21 ST), de Nacional. Camilo Ayala (44 PT), Jhonny Vásquez (5 ST), Iván Vélez (23 ST), de América.



Expulsado: Palomeque (21 ST), de Nacional.



Figura: Dayro Moreno (7).



Estadio: Atanasio Girardot. Asistencia: 37.016 espectadores. Partido: bueno.

Árbitro: Gustavo Murillo (7).



Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag