Henry Rojas volvió para mantener vivo a Millos, que venció 1-0 a Huila

29 de abril 2018 , 06:10 a.m.

El mismo héroe de la estrella 15, el que llevaba seis partidos por fuera, víctima de las lesiones, Henry Rojas, fue el encargado de mantener a Millonarios con vida en la Liga, con un remate desde afuera del área (como aquel 17 de diciembre de 2017). Millos ganó 1-0 y sigue con respirador artificial, esperando otros resultados y haciendo cuentas para clasificar.

Fue mucho mejor el segundo tiempo para Millos que el primero, en el que volvió a sufrir, básicamente, del mismo problema que lo tiene en problemas en la tabla de posiciones: cuando tuvo la pelota, no supo qué hacer con ella. Apenas generó dos opciones de gol en esa etapa, una, con un remate de un lateral, Andrés Román (que reemplazó al suspendido Jaír Palacios), que alcanzó a desviar en un rival antes de irse por un lado del arco, a los 22 minutos. La otra, un remate de Mackalister Silva que atajó el portero Geovanni Banguera. De resto, mucha voluntad de los dos ocupantes de la banda derecha, ambos suplentes a lo largo del semestre, Román y Juan Camilo Salazar, muy poco por la izquierda, donde Felipe Banguero salía poco y nada y Elíser Quiñones vivía un capítulo más de su confusión.



Si Huila hubiera querido hacer un poquito más de daño, a lo mejor habría tenido algo más que una única opción de anotar: a los 16 minutos, Máyer Candelo dejó mano a mano a Edwar López con el portero Faríñez, quien resolvió bien. Pero en ese primer tiempo, los opitas no mostraron casi nada de las virtudes ofensivas que ha tenido en este campeonato.



En el segundo tiempo, Candelo se fue exhausto y el Huila perdió el manejo de la pelota. Millonarios, con dos cambios (Ovelar por Salazar y Huérfano por Quiñones), terminó metiendo al visitante en su arco. Banguera comenzó a convertirse en figura: primero, le atajó un remate desde afuera del área a Henry Rojas, y luego, anticipó muy bien con los pies a Ayron del Valle cuando se disponía a rematar.



El gol se veía más cerca de caer en el arco norte, donde estaba Banguera, que en el sur, donde andaba Faríñez con poco trabajo, salvo un balón que le detuvo a Edwar López, cuando apenas empezaba la segunda etapa. Y cayó no más, con el remate de Rojas que desvió en un rival y le tumbó el muro a Banguera, a 16 minutos del final.

Ya con el 1-0 en contra, Huila se acordó de que sí podía atacar y en la tribuna hubo angustia, porque cada avance del visitante ponía a prueba la defensa azul y el corazón de los hinchas. Pero también cada vez que atacaba Millos había peligro. Los locales pudieron ponerse 2-0 con un remate de Carlos López (quien reemplazó a Ovelar, otra vez lesionado), que se fue por un lado del arco. Y en la siguiente jugada, Edwar López remató desde el borde del área, William Duarte la desvió con el taco y la pelota pegó en el poste.



Millos tiene un partido aplazado, frente a Envigado, el miércoles (6 p m.). Si quiere seguir en la pelea, está obligado a ganar. Como también lo está en la última fecha, frente a Santa Fe. Los azules no se resignan, gracias, de nuevo, a Henry Rojas.

Millonarios 1, Huila 0

Millonarios: Wuilker Faríñez (6); Andrés Román (6), Matías de los Santos (6), Andrés Cadavid (6) y Felipe Banguero (5); César Carrillo (6), Henry Rojas (7), Juan Camilo Salazar (6), Mackalister Silva (5) y Elíser Quiñones (4), y Ayron del Valle (5). DT: Miguel Ángel Russo.



Huila: Geovanni Banguera (7); Elvis Perlaza (5), Andrés Felipe Correa (6), Eddie Segura (6) y Carlos Ramírez (5); Ronaldo Tavera (6), Andrés Ricaurte (5), Freyn Figueroa (5) y Máyer Candelo (6); Edwar López (6) y Omar Duarte (5). DT: Néstor Craviotto.



Partido: intenso.



Cambios en Millonarios: Roberto Ovelar por Salazar (10 ST), Christian Huérfano (5) por Quiñones (10 ST) y Carlos López por Ovelar (33 ST).



Cambios en Huila: Jorge Luis Ramos (5) por Figueroa (14 ST), José David Leudo por Candelo (19 ST) y Andrés Amaya por Ordóñez (38 ST).



Gol de Millonarios: Rojas (29 ST).



Amonestados: Quiñones, Román, Banguero (Millonarios); Perlaza, Tavera, Ordóñez, Leudo (Huila). Expulsados: no hubo.



Figura: Henry Rojas (7).



Estadio: El Campín. Asistencia: 10.928 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Jhon Hinestroza (6).



