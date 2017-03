Flojo empate 0-0 entre Equidad y Patriotas

Por tercer año consecutivo, el duelo entre Equidad y Patriotas, en Techo, termina empatado. Y dos de las tres veces acabó sin goles, entre ellas la de este lunes, en un pobre partido.

Tuvieron que pasar 33 minutos para que llegara la primera de las pocas emociones que se dieron en el compromiso. Edgardo Rito, defensor del conjunto boyacense, desbordó por la derecha y le cedió la pelota a Edis Ibargüen, quien después de superar al cancerbero Kevin Piedrahita, definió con el arco solo, pero milagrosamente Jhon Álex Cano evitó el gol rechazando desde la raya.



En el primero de adición, antes que los protagonistas de la contienda se fueran al descanso del entretiempo, Stalin Motta cobró un tiro libre y el esférico se estrelló en el horizontal.

Pocas opciones de gol y muchas fricciones en el empate sin goles entre Equidad y Patriotas, en Techo. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



En el periodo complementario, los dirigidos por Diego Corredor trataron de tomar el control del balón, así manejar el empate o encontrar un gol esporádico. Sin embargo, a medida que iba avanzando el cronómetro, el cansancio hizo mella y los ‘aseguradores’ volvieron a acercarse a la cabaña de Álvaro Villete.



A los 65, una recuperación de la pelota en el mediocampo, terminó con un remate de media distancia del juvenil Diego Valoyes, quien no pudo darle una dirección precisa a su disparo con destino al marco y simplemente fue una aproximación más.



La última jugada de riesgo del cotejo fue conducida por un tiro libre ejecutado por Omar Vásquez, este dio un centro preciso y César Valoyes acertó con un golpe de cabeza que le brindó al balón el camino al fondo de la red, pero Piedrahita se lució con una atajada.



Finalmente, la paridad a cero goles predominó en el estadio de Techo y el club anfitrión llegó a 14 puntos en el noveno lugar, mientras que Patriotas está en el sexto puesto con las mismas unidades.

Equidad 0 / Patriotas 0

Equidad: Kevin Piedrahita (7); Jhon Álex Cano (6), Camilo Macilla (6), Dairin González (6), Andrés Correa (6); Joaquín Aguirre (6); Diego Valoyes (6), Fabián Vargas (6), Stalin Motta (6), Néider Barona (6); Diego Álvarez (6).

Cambios: Jean Carlos Blanco (6) por Néider Barona (22 ST), Carmelo Valencia (5) por Diego Álvarez (28 ST), Yessi Mena por Fabián Vargas (34 ST).

DT: Arturo Boyacá.



Patriotas: Álvaro Villete (6); Edgardo Rito (6), Danilo Arboleda (6), Óscar Cabezas (6), Nicolás Carreño (6); Larry Vásquez (6), Raúl Loaiza (6), Omar Vásquez (6); Uvaldo Luna (6), César Valoyes (6), Edis Ibargüen (6).

Cambios: Mauricio Gómez (5) por Uvaldo Luna (23 ST), Duván Herrera por César Valoyes (43 ST).

DT: Diego Corredor.



Goles: no hubo.



Amonestados: Diego Álvarez (43 PT), en Equidad. Nicolás Carreño (30 ST), en Patriotas.



Expulsados: no hubo.



Figura: Kevin Piedrahita (7).



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 300 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán (7).



Partido: malo.



REDACCIÓN FUTBOLRED