Cali cayó 0-1 frente al Bucaramanga y aplazó su clasificación​

Deportivo Cali tenía la clasificación en su estadio y no la pudo asegurar. Este viernes perdió 0-1 frente al Atlético Bucaramanga y ahora tendrá que resolver, en el aplazado del próximo 2 de mayo, contra Nacional, también en Palmaseca, y en la última fecha, contra Deportivo Pasto, su cupo entre los ocho mejores del semestre.

Cali no perdía en su estadio desde el 24 de septiembre de 2017, cuando cayó 1-2 frente al Deportes Tolima. Y además, Bucaramanga acabó con una racha de casi 24 años sin vencer como visitante a los verdes. La última victoria había sido el 2 de octubre de 1994 (1-2, con tanto de Hámilton Ricard para el Cali y doblete de Jorge Ramoa para Bucaramanga).



El primer tiempo empezó con varias emociones, pero los equipos no lograron abrir el marcador. Al minuto tres, se le invalidó un gol a Deportivo Cali por una falta en el área de Andrés Pérez.



Luego, al 19, llegó la primera llegada para Bucaramanga. Michael Rangel tuvo un acrobático remate dentro del área que sacó de manera espectacular Camilo Vargas, la figura del partido.



Al minuto 27, nuevamente otra gran atajada de Vargas, guardameta azucarero. Bryan Rovira remató de tiro libre y el bogotano voló al ángulo para sacar el balón al córner.



Jhon Edison Mosquera, tres minutos después, controló dentro del área de Bucaramanga y remató frente a James Aguirre, pero el esférico salió desviado.



Antes de terminar la primera mitad, Andrés Roa aprovechó un centro de Mosquera y disparó de tres dedos dentro del área, pero el balón se estrelló en el travesaño y salió del campo.



El segundo tiempo fue más pausado, pero también hubo llegadas que generaron peligro para ambos equipos y el gol para Bucaramanga.



Sin embargo, para Bucaramanga, la salida de Jhon Pérez, quien sufrió fractura de clavícula en una fuerte entrada de Andrés Pérez que no mereció ni tarjeta amarilla para el juez Leevan Suárez, le bajó su juego y no tuvo la misma intensidad que en la primera parte.

Tuvimos la lesión de Jhon (Pérez), y Sergio (Romero) nos respondió. Encontré un grupo de amigos y queremos terminar bien la temporada - Adolfo Holguín, DT encargado del Bucaramanga FACEBOOK

En el minuto 13, nuevamente por un centro de Mosquera, Benedetti tuvo una opción que salió cerca del palo derecho del guardameta rival.



Déiber Caicedo ingresó al campo y tuvo un remate de tiro libre que pegó en la mano de Harold Gómez, pero el juez central no pitó el penal para el conjunto azucarero.



En el minuto 33 de la segunda mitad, Michael Rangel remató desde afuera del área y el balón se desvió en el defensa rival, pero el esférico siguió su rumbo y dejó sin posibilidades a Camilo Vargas. Primer gol del partido y el 0-1 para Bucaramanga.

Cali 0, Bucaramanga 1

Deportivo Cali: Camilo Vargas (6) ;Didier Delgado (6) , Danny Rosero (6), Jhon Lucumi (6) Jeison Ángulo (6) ; Andrés Pérez (5), Abel Aguilar (6) , Fabián Sambueza (5) , Andrés Roa (5), Jhon Mosquera (6); Nicolás Benedetti (6).

Cambios: Deiber Caicedo por Fabián Sambueza (19 ST), Pablo Sabbag por Andrés Roa (28 ST), Ezequiel Palomeque por Didier Delgado (41 ST).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6); Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Martín González (6), Fabio Rodríguez (6); Gabriel Gómez (5), Víctor Castillo (6), Brayan Rovira (6), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (7); Michael Rangel (7).

Cambios: Sergio Romero (6) por Jhon Pérez (30 PT), Juan Jiménez (6) por Gabriel Gómez (4 ST), Lewis Ochoa (SC) por Sherman Cárdenas (39 ST).

D.T.: Adolfo Holguín.



Goles: Michael Rangel (34 ST), en Bucaramanga.



Amonestados: Andrés Pérez (20 ST), Camilo Vargas (45’+1 ST), Abel Aguilar (45’+1 ST), en Cali. Gabriel Gómez (14 PT), Martín González (26 ST), Fabio Rodríguez (33 ST), Víctor Castillo (43 ST)



Expulsados: Jhon Mosquera (40 ST), en Cali.



Estadio: Deportivo Cali. Asistencia: 5.000 espectadores, aprox. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Leevan Suárez (4)



Partido: regular



Figura: Michael Rangel (7)



