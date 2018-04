Tolima sorprendió a Huila en Neiva: empate sin goles

Deportes Tolima frenó al Atlético Huila y es el primer equipo que logra sacar puntos desde el regreso de los opitas al estadio Guillermo Plazas Alcid.

Fue un partido tácticamente bien jugado por Huila, que manejó muy bien la pelota y los ritmos del partido en la primera parte, pero que se encontró con un Tolima que, contrario al de otras noches, llegó a Neiva con la firme intención de esperar al Huila apuntándole a una equivocación de su rival.



Tolima respetó el momento fulgurante que vive el cuadro opita y pocas veces lanzó a zona del rival a sus laterales y sus volantes por las bandas, aunque Sebastián Villa fue el que más lo intentó en la visita. Por momentos, el DT Alberto Gamero planteó dos líneas de cuatro y terminó hasta con seis defensas, con tal de mantener el cero.



El juego fue un ajedrez táctico en la primera parte, con pocas opciones de gol. Huila tuvo la más clara para abrir el marcador en el minuto 44, cuando el golero Álvaro Montero dio un rebote dentro del área que no supo capitalizar el central Andrés Felipe Correa.



La segunda parte del partido fue más de lo mismo, con un Huila que siguió manejando la pelota y que buscaba por todos los sectores vulnerar el pórtico de Montero, quien salió muy bien librado en todas las arremetidas del Huila. Los locales, aunque manejaron la pelota y pusieron condiciones, no tuvieron la misma claridad de otras tardes en el último cuarto de cancha.



Lo que si hay que reconocerle a los dos equipos fue la entrega en la cancha a lo largo de los 90 minutos. Ninguno se ahorró nada, todos corrieron y le apuntaron al triunfo, aunque fue mucho más por parte del local.



La visita tuvo la más clara del partido a los 27 minutos del complemento, en un tiro libre de Marco Pérez que permitió el lucimiento del golero Banguera, que una vez ratificó el gran momento que vive en lo personal y en lo colectivo.



Huila llegó a 21 puntos y se mantiene en el grupo de los ocho, a falta de siete fechas para que termine la Liga. Tolima ahora es noveno, con 16.

Huila 0, Tolima 0

Huila: Geovanni Banguera (7); Elvis Perlaza (6), Andrés Felipe Correa (6), Eddie Segura (6) y Carlos Andrés Ramírez (6); Jorge Ramos (5), Ronaldo Tavera (7), Juan David Rodríguez (5), Edwar López (5), Máyer Candelo (6) y Ómar Duarte (5). DT: Nestor Craviotto.



Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Fainer Torijano (6), Julián Quiñones (6), Luis Payares (6); Rafael Robayo (6), Carlos Robles (6), Carlos Rentería (6), Sebastián Villa (7), Yohandry Orozco (6); Marco Pérez (6). DT: Alberto Gamero



Partido: intenso.



Cambios en Huila: Andrés Amaya por Jorge Ramos (16 ST), José Leudo por Mayer Candelo (27 ST), Deyman Cortés por Ómar Duarte (42 ST).



Cambios en Tolima: Rafael Carrascal por Carlos Rentería (22 ST), José Érik Correa por Marcos Pérez (41 ST), Luis Alejandro Paz por Rafael Robayo (42 ST)



Goles: no hubo.



Amonestados en Huila: Eduard López; Ronaldo Tavera.



Amonestados en Tolima: Nilson Castrillón, Julián Quiñones.



Expulsados: no hubo.



Figura: Ronaldo Tavera (7).



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 1.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Nolberto Ararat (6)



José Diego Cardoza Sánchez

Para EL TIEMPO

Neiva