Deportivo Cali no pudo con Jaguares: empató 1-1 en Palmaseca

Un gol de penalti de Jéfferson Duque, a los 15 minutos del segundo tiempo, le permitió al Deportivo Cali salvar un punto frente a Jaguares, este viernes, en el estadio de Palmaseca. César Carrillo había abierto el marcador a los 9.

El partido comenzó con bastante ritmo en el estadio de Palmaseca. Nada más al minuto, el local tuvo su primera aproximación a la portería de Wílder Mosquera por intermedio de Jéfferson Duque. Sin embargo, la opción del delantero ‘azucarero’ salió cerca al palo izquierdo del golero ‘felino’.



El propio Duque tuvo una par de oportunidades más, pero en las dos, estuvo mejor Mosquera para quedarse con la esférica. El portero de Jaguares se convertía en la figura del duelo con el correr del reloj. Benedetti también tuvo una oportunidad que pegó en el palo.



Jaguares, por su parte, hacía un partido muy táctico, inteligente, replegaba muy bien sus líneas y le apostaba al contraataque. Como en la que tuvo a los 20 de juego Darwin López. El ‘26’, habilitado, recibió un pase filtrado de Fabio Castillo, pero Camilo Vargas se quedó con la oportunidad de los cordobeses.



Cali fue el dominador del juego, tocó la esférica y generó en pro de buscar el gol, pero este no llegó en los primeros 45 minutos por la buena intervención de Wílder Mosquera.

Para la segunda parte, el ‘azucarero’ siguió en busca de irse arriba en el tablero, no obstante, como en los primeros 45 minutos, Mosquera evitó que su pórtico fuera vulnerado.



Mientras que en la primera clara que tuvo Jaguares en el complemento para anotar gol, la concretó. Gran pase de Fabio Castillo, quien le envió la pelota al área a César Carrillo, que sin dejar caer la pelota, definió a la salida de Camilo Vargas para concretar el 0-1 en el tablero, al 10.



Los hombres de Héctor Cárdenas no se amilanaron y fueron en pro del empate. A los 14 minutos se dio una jugada bastante dudosa. En una pelota quieta, Fabio Castillo, en el área, le jaló la camiseta a Germán Mera. El juez de línea señaló penalti y el árbitro, Jorge Guzmán, lo confirmó.



Los jugadores de Jaguares protestaron la acción, pues consideraron que no era para penalti. Duque se paró frente al balón y cambió la falta por gol para el 1-1.



Las cosas se complicaron para los visitantes, pues Ramón Córdoba vio la segunda amarilla y posteriormente la roja, por una dura entrada a Miguel Murillo.



Cali intentó aprovechar el hombre de más y se fue como una ‘tromba’ al arco de Mosquera, que respondió de buena forma en cada ataque de los caleños.



Jaguares, a pesar de los 10 en cancha, siguió manteniendo su orden defensivo, su planteamiento táctico y ese despliegue le sirvió hasta el final. Incluso en el local se salvó de la roja Murillo por una fuerte infracción a un jugador de los cordobeses.



El partido se mantuvo 1-1 hasta el final en el Palmaseca. Con el empate, Cali llegó a 27 puntos, mientras que Jaguares sumó 24 y le sirve en cuanto al tema del descenso.

Cali 1, Jaguares 1

Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Luis Orejuela (7), Juan Sebastián Quintero (5), Germán Mera (6), Jeison Angulo (6); Andrés Pérez (6), Abel Aguilar (6), Andrés Felipe Roa (5), Nicolás Benedetti (6), Fabián Sambueza (5); Jefferson Duque (6).

Cambios: Miguel Murillo por Andrés Felipe Roa (16 ST), Nicolás Albarracín por Nicolás Benedetti (32 ST) y José David LLoreda por Jéfferson Duque (36 ST).

D.T.: Héctor Cárdenas.



Jaguares: Wilder Mosquera (7), Juan Zuluaga (6), Wílmer Díaz (6), Ramón Córdoba (4), Fabio Castillo (6); Kevin Londoño (6), Cristian Restrepo (6), César Carrillo (7), David Contreras (6); Darwin López (6); Juan José Mezú (6).

Cambios: Edwin Ávila por David Contreras (21 ST), Jesús Arrieta por Juan José Mezú (30 ST) y Hárold Rivera por Darwin López (36 ST).

D.T.: Hubert Bodhert.



Goles: Jéfferson Duque (16 ST, de penalti). César Carrillo (10 ST), por Jaguares.



Amonestados: Andrés Pérez (32 ST), Juan Sebastián Quintero (41 ST), Miguel Murillo (45 ST), en Cali. Cristian Restrepo (19 PT), Ramón Córdoba (33 PT y 18 ST), Wílder Mosquera (31 ST) y Ha´rold Rivera (45+5 ST), en Jaguares.



Expulsados: Ramón Córdoba (18 ST), en Jaguares.



Figura: Wílder Mosquera (7).



Estadio: Palmaseca.



Asistencia: 10.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jorge Guzmán (5).



Partido: bueno.



Redacción Futbolred