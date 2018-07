Deportivo Cali cumplió en casa: derrotó 1-0 a Huila

El delantero argentino José ‘Pepe’ Sand decretó al minuto 38 del segundo tiempo

- tras centro perfecto de Juan Camilo Angulo- un justiciero triunfo a favor del Deportivo Cali sobre un durísimo Atlético Huila, en la segunda fecha de la Liga II-2018, compromiso disputado este sábado en el estadio de Palmaseca.

Después del minuto de silencio en memoria del ex asistente técnico Liber Vespa, quien murió esta semana en Montevideo, la afición esperaba una buena cantidad de goles. En el primer tiempo fue Deportivo Cali el equipo que más buscó el arco contrario, ante un Huila disminuido en su plantilla del semestre anterior, aunque igual de práctico y bien manejado por el técnico argentino Néstor Craviotto.



La clave de los azucareros era la salida especialmente por la derecha con Angulo, Benedetti y Delgado. Sin embargo, en el Huila sobresalía por su dinámica el mexicano Daniel Duarte y además sus delanteros eran solidarios al bajar a ayudar en defensa.



A los 15, Benedetti metió un excelente pase cruzado a la izquierda a Andrés Roa, quien metió forzado el centro, pero ‘Pepe’ Sand no alcanzó a conectar con potencia en el arco opita.



Los visitantes también crearon zozobra con Michael Ordóñez a los 22, en un tiro libre que se perdió por escasos centímetros sobre el palo derecho.



La acción más clara de los verdiblancos se produjo a los 27, cuando se juntaron por el sector diestro nuevamente, centró Delgado y Roa resbaló en el área, sin embargo, el árbitro Carlos Ortega estaba muy cerca y ordenó seguir la jugada.



El partido se interrumpió a los 35, cuando chocaron en un cabezazo Juan Camilo Angulo y Michael López. En la reanudación, Benedetti dejó a Delgado mano a mano con el arquero Aldaír Quintana, quien achicó bien, pero quedó golpeado por unos instantes.



Juan Camilo Angulo tuvo su única oportunidad de cobrar un tiro libre en la adición, pero su ejecución pasó por encima del horizontal.



Para el segundo periodo, el Huila incluyó al venezolano Freyn Figueroa por Amaya, en busca de mayor profundidad, y Michael Ordóñez trató de sorprender a Camilo Vargas con un remate por arriba.



A los 14 se presentó el debut de Macnelly Torres en Palmaseca –de buena actuación–, en sustitución de Roa, precisamente para conformar la yunta con Benedetti, quien recibió un pase cerca del área y con potente derechazo hizo sacudir a Quintana, enviando el balón al tiro de esquina.



Increíblemente, Didier Delgado desperdició la oportunidad más clara, cuando Sand avanzó hasta la línea final, tiró el centro atrás y el volante vallecaucano elevó la pelota. Los hinchas se miraban desconcertados, ya que con la buena presión del Huila había que aprovechar cualquier opción.



Luego Sand, recibió un pase desde la derecha y también frente al golero Quintana, desvió la punta de su guayo y se perdió otra aproximación verdiblanca. No estaban finos los anfitriones.



Entonces la fórmula a la que le apuesta este semestre Gerardo Pelusso dio resultado: la apertura de las bandas, otra vez con Juan Camilo Angulo por la derecha, quien metió un tiralíneas al centro del área a la cabeza de ‘Pepe’ Sand para el 1-0, a los 38. Victoria verdiblanca sufrida, pero justa. El Cali viajará el próximo lunes a Bolivia para jugar el jueves próximo en La Paz ante Bolívar, en el juego de vuelta de la segunda ronda Copa Suramericana, llave que gana 4-0 parcialmente.







