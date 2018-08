¡Equidad, imparable en el arranque de la Liga!: ganó 0-2 a Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y la Equidad saltaron al gramado del estadio Alfonso López de la ciudad “bonita”, para medir fuerzas en el compromiso válido por la tercera fecha de la liga II – 2018. El onceno santandereano llegaba con la necesidad de la victoria, mientras que el visitante intentaba sumar frente a un rival directo en procura de clasificar dentro de los ocho mejores.

Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para el equipo visitante, el cual con tenencia de balón, propuso el ritmo del partido en el primer cuarto de hora, mientras que Atlético Bucaramanga sin pelota, fue ordenado en defensa y apeló al contragolpe.



Sobre la parte media del primer tiempo, Bucaramanga se hizo a la tenencia de balón, pero lució largo entre líneas y con poca presencia en el área adversaria. De otra parte, Equidad que cedió la iniciativa, esperó a su rival apelando a las transiciones rápidas entre defensa y ataque.



Terminaría el primer tiempo con el empate parcial a cero goles en un partido que no tuvo un claro dominador en los primeros 45 minutos y que mostró un equipo leopardo un poco impreciso y diluido en su producción futbolística.

Para la segunda mitad Atlético Bucaramanga salió con la intención de sumar volumen ofensivo, en el minuto 5, el juez central al parecer, omite sancionar una pena máxima a favor del equipo auriverde, después de una falta en el área al volante Kevin Salazar. Ahora bien, en el minuto 7 de la segunda parte el juez central del compromiso muestra tarjeta roja al jugador Cesar Quintero de Atlético Bucaramanga, tras una supuesta falta sobre un adversario.



Sobre el meridiano del segundo tiempo Atlético Bucaramanga con inferioridad numérica intentó abrir la cancha por los costados con la salida de sus laterales, para sumar volumen ofensivo, mientras que Equidad, encontró más espacios e hizo presencia constante sobre la portería adversaria, generando tres opciones de gol que no puedo concretar.



En el minuto 34 del segundo tiempo la Equidad logra convertir gol después de una jugada de contragolpe, hacen superioridad numérica en el área y moviendo la defensa leopardo filtran un balón al corazón del área donde solo la empuja Mariano Vásquez para decretar el uno por cero a favor del equipo asegurador.



Ahora bien, en el minuto 38 de la segunda mitad, Equidad logra convertir el dos por cero, por intermedio de Carlos Peralta, quien recepciona un centro y en medio de los centrales auriverdes logra anotar el dos por cero a favor de la Equidad.



Así pues, terminaría el partido con la victoria para Equidad que logró sumar tres puntos importantes que lo mantienen en la parte alta de la tabla, mientras que Atlético Bucaramanga en tres jornadas no conoce la victoria.

Síntesis.

Atlético Bucaramanga 0 – Equidad 2



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Henry Pernía (5), Fabio Rodríguez (5), Brayan Rovira (5), Cesar Quintero (5), Maximiliano Núñez (6), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (5) y Michael Rangel (5).

D.T.: Carlos Mario Hoyos.



Equidad: Diego Novoa (6), Oscar Bernal (6), Jhon García (6), Jeider Riquett (6), Amaury Torralvo (6), Pablo Lima (6), Stalin Motta (5), Brayner de Alba (5), Hansel Zapata (7), Matías Mier (5) y Carlos Peralta (7).

D.T.: Luis Fernando Suarez.



Partido: Bueno.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Equidad: Vásquez (34 ST) y Peralta (38 ST).



Cambios Atlético Bucaramanga: Kevin Salazar por Pérez (1 ST), Víctor Castillo (5) por Salazar (12 ST) y Yilmar Filigrana por Rangel (27 ST).



Cambios Equidad: Walmer Pacheco (5) por Bernal (1 ST), Mariano Vásquez por Mier (25 ST) y Juan Mahecha por de Alba (39 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: Quintero (7 ST).



Expulsados Equidad: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Pernía (8 ST) y Rovira (40 ST).



Amonestados Equidad: Bernal (31 PT) y García (33 ST).



Detalle: Carlos Peralta anotó su cuarto gol en la liga y emerge como uno de los goleadores de la liga II – 2018.



Figura: Carlos Peralta delantero de la Equidad (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 7.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Edwin Ferney Trujillo (5).











JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga