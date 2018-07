Primer empate de la Liga II: Bucaramanga 0-0 Junior

Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla saltaron al terreno de juego con la intención de lograr la victoria en el comienzo de la liga II – 2018. El equipo leopardo llegaba después de una pretemporada de 45 días, mientras que Junior, con el objetivo de seguir sumando puntos en la tabla de la reclasificación.



Los primeros minutos del partido evidenciaron la iniciativa para Junior de Barranquilla que con tenencia de balón desde el medio campo intentó inquietar la portería adversaria sin éxito. Entre tanto, Bucaramanga buscando pequeñas sociedades generó superioridad numérica en el último cuarto de cancha.

Sobre la parte media de la primera mitad, Atlético Bucaramanga recuperó la tenencia de balón pero careció de presencia ofensiva sobre la portería adversaria pues el onceno visitante fue un equipo corto entre líneas y con presión en cada uno de los sectores de la cancha. Sobre el minuto 25 abandonaría la cancha por lesión el jugador leopardo Gabriel Gómez.



Terminaría el primer tiempo con el empate a cero goles entre dos equipos que evidenciaron poco ritmo futbolístico y escasas opciones de gol que les permitieran abrir el marcador.



Para la segunda mitad Atlético Bucaramanga conservó la tenencia de balón pero lució huérfano en ataque, el jugador Michael Rangel, sin embargo, logró generar tres opciones sobre la portería de Viera. De otra parte, Junior sólido ordenado en defensa esperó a su rival en dos cuartos de cancha.

Sobre la parte media del segundo tiempo, Atlético Bucaramanga, adelantó sus líneas y haciendo superioridad numérica buscó marcar en portería adversaria sin lograr el objetivo. Entre tanto, Junior replegó sus líneas y apeló a las transiciones rápidas entre defensa y ataque para intentar adelantarse en el marcador.



Terminaría el partido con un empate a cero goles entre dos equipos que con ideas tácticas distintas, fueron intermitentes en su producción futbolística, sin embargo, el equipo leopardo generó tres opciones de gol que no logró convertir en gol.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga 0 – Junior 0



Atlético Bucaramanga: James Aguirre (6), Harold Gómez (6), Marlon Torres (6), Henry Pernía (6), Fabio Rodríguez (6), Brayan Rovira (6), Gabriel Gómez, Cesar Quintero (5), Jhon Pérez (5), Sherman Cárdenas (5) y Michael Rangel (6).

D.T.: Carlos Mario Hoyos.



Junior: Sebastián Viera (7), David Murillo (6), Deybi Balanta (6), Rafael Pérez (6), German Gutiérrez (6), Leonardo Pico (6), Víctor Cantillo (6), Ivan Rivas (5), Jarlan Barrera (5), Luis Carlos Ruiz (5) y Jhohan Bocanegra (5).

D.T.: Julio Comesaña.



Partido: Regular.



Goles Atlético Bucaramanga: No hubo.



Goles Junior: No hubo.



Cambios Atlético Bucaramanga: Hárrison Mojica (6) por Gómez (25 PT), Kevin Salazar por Cárdenas (30 ST) y Yilmar Filigrana por Rangel (46 ST).



Cambios Junior: Luis Díaz por Bocanegra (19 ST), James Sánchez por Rivas (21 ST) y Teófilo Gutiérrez por Ruíz (33 ST).



Expulsados Atlético Bucaramanga: No hubo.



Expulsados Junior: No hubo.



Amonestados Atlético Bucaramanga: Rodríguez (16 PT) y Gómez (22 PT).



Amonestados Junior: Cantillo (26 PT).



Detalle: Henry Pernía y Cesar Quintero debutaron con Bucaramanga en la liga II – 2018.



Figura: Sebastián Viera Junior de Barranquilla (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 7.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Nolberto Ararat (6).







JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Bucaramanga.