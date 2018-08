¡Cayó el campeón!: Alianza Petrolera derrotó 4-2 a Deportes Tolima

El actual campeón del fútbol colombiano pisó el terreno de juego en el estadio Daniel Villa Zapata, con la intención de lograr sumar en una plaza en donde el manejo de la temperatura y humedad se convierten en factores determinantes. De otro lado, el onceno aurinegro llegaba con la necesidad de lograr los tres puntos para revalidar su triunfo en condición de visitante frente a Leones.



Los primeros minutos del partido evidenciaron un compromiso de ida y vuelta pero sin opciones claras en las porterías. En el minuto 12, Deportes Tolima anotaría el primer gol del partido por intermedio de Marcos Pérez, quien recepciona un centro y en medio de los centrales logra de cabeza decretar el uno por cero a favor del visitante.

En el minuto 19 Alianza Petrolera logra el gol del empate por intermedio de Alex Castro, quien después de recibir un pase largo de su portero, logra internarse en el área y eludiendo un defensor remata sobre el palo mano izquierda del arquero Montero que se quedó sin opción, de esta forma, el onceno aurinegro convirtió el uno por uno.



Sobre el minuto 37 del primer tiempo Cesar Arias logra de fuerte cabezazo convertir el dos por uno a favor de Alianza Petrolera. De esta forma, terminaría la primera parte con la victoria parcial para el onceno aurinegro que fue efectivo y supo aprovechar los mejores momentos del partido.



Para la segunda mitad Deportes Tolima tuvo una opción clara de gol sobre el minuto tres cuando el jugador González estrelló un balón en el horizontal, en lo que hubiese sido el empate del equipo visitante. De otra parte, Alianza Petrolera que cedió la tenencia de la esférica, jugó al contragolpe aprovechando algunos espacios dejados el onceno tolimense.

⚽️😃¡Ganaaaaaaamos! 4-2 con goles de Álex Castro, @cesarARIAS23 , Maicol Balanta y Harold Rivera. Llegamos a 6 puntos y estamos feliceeeeeees, como diría el 'expresi' del @DIM_Oficial Ahora sí Bar. #AlianzaSomosTodos — Alianza Petrolera (@APetrolera) 6 de agosto de 2018

En el minuto 17 Alianza Petrolera anotaría el tres por uno por intermedio de Michael Balanta quien se voltea en el corazón del área y remata con pierna diestra al palo de mano izquierda del portero Montero, que nada pudo hacer para evitar la caída de su marco por tercera vez.



Sobre el minuto 26 de la segunda parte fue anulado gol a Deportes Tolima por claro fuera de lugar de Marcos Pérez, en lo que pudo ser el descuento para el visitante que adelantando líneas intentó anotar sobre la portería adversaria. De esta forma, en el minuto 30 de la segunda parte el onceno tolimense anotaría el segundo gol de la noche por medio de autogol de Juan Ríos.



En el minuto 47 del segundo tiempo el portero Montero comete falta dentro del área al jugador Balanta, de inmediato el juez central del compromiso decretó pena máxima a favor del onceno petrolero. El encargado del cobro fue Harold Rivera quien impacto fuerte y rasante al palo de la mano derecha y decretar el cuatro por dos a favor del equipo aurinegro.



Sobre el minuto 49 el juez central sanciona penalti a favor de Tolima tras una falta en el área, el encargado del cobro fue Luis González quien remató al palo derecho para que atajara el portero Ricardo Jerez.



Así pues culminaría el partido con la victoria cuatro por dos para Alianza Petrolera que fue un equipo efectivo en el frente de ataque, mientras que, Deportes Tolima aunque propuso y lo intentó no logró sumar en la ciudad de Barrancabermeja.

Síntesis:

Alianza Petrolera 4 – Tolima 2



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (6), Luciano Ospina (6), David Valencia (6), Leonardo Saldaña (6), Harrison Henao (5), Juan Ríos (5), Maicol Balanta (7), Roger Torres (7), Alex Castro (7) y Cesar Arias (7).

DT: Juan Cruz Real.



Tolima: Álvaro Montero (5), Nilson Castrillón (5), Sergio Mosquera (6), Julián Quiñones (5), Danovis Banguero (6), Rafael Robayo (6), Carlos Robles (5), Rafael Carrascal (5), Andrés Escobar (6), Luis González (5) y Marcos Pérez (6).

DT: Alberto Gamero.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: Castro (19 PT), Arias (37 PT), Balanta (17 ST) y Rivera (penalti 47 ST).



Goles Tolima: Pérez (12 PT), Ríos (autogol 30 ST).



Cambios Alianza Petrolera: Fredy Flórez (5) por Henao (16 ST), Harold Rivera por Torres (19 ST) y Manuel Palacios por Arias (28 ST).



Cambios Tolima: Yohandry Orozco (5) por Carrascal (13 PT), Jorge Ramos por Escobar (19 ST) y José Correa por Robayo (39 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Tolima: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Henao (15 ST), Ospina (34 ST) y Saldaña (43 ST).



Amonestados Tolima: Escobar (10 PT), Carrascal (10 PT), Castrillón (25 ST), Mosquera (38 ST) y Montero (47 ST).



Detalle: Alianza Petrolera logra su primera victoria en condición de local por la liga II - 2018.



Figura: Michael Balanta Alianza Petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 6.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Mario Herrera (7).



JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.