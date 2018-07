Equidad celebra en su debut: derrotó 0-2 a Alianza Petrolera

Alianza Petrolera y Equidad saltaron al gramado del estadio Daniel Villa Zapata con el objetivo de obtener la primera victoria de la liga II – 2018. El onceno petrolero se jugaría sus primeros tres puntos en la lucha por el no descenso, mientras Equidad, el primer paso para clasificar dentro de los ocho mejores.



Sonaría el silbato del juez central y seguidamente rodaría la esférica dando apertura oficial a una nueva liga del fútbol profesional colombiano. Los primeros minutos del partido, evidenciaron la iniciativa para Alianza Petrolera que con la salida por el costado izquierdo inquietó la portería adversaria en dos oportunidades.

Sobre el meridiano de la primera mitad, Equidad intentó mantener la tenencia del balón sobre territorio adversario, pero se encontró con un equipo ordenado y con transiciones rápidas entre defensa y ataque.



En el minuto 45 del primer tiempo el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor de Equidad tras una mano dentro del área del jugador Valencia que al parecer no existió. El encargado del cobro fue Carlos Peralta quien convirtió sobre el palo de la mano derecha del portero Jerez.



Terminaría el primer tiempo con la victoria parcial uno por cero para Equidad sobre el equipo aurinegro, que fue poco efectivo y no logró convertir las opciones de gol generadas.

Para la segunda mitad Alianza Petrolera se posesionó sobre campo adversario y generó tres opciones de gol que pudo concretar, por su parte, Equidad ordenado en defensa, replegó sus líneas para dar mayor volumen defensivo.



Alianza Petrolera con el paso de los minutos no encontró espacio suficiente sobre el último cuarto de cancha para ser más contundente en fase ofensiva, de otro lado, Equidad con una doble línea de cuatro jugadores se resguardó en su propio campo y apeló al contragolpe para hacer daño sobre la portería adversaria.



Sobre el minuto 43 del segundo tiempo el juez central del compromiso decreta pena máxima a favor de Equidad, tras una falta en el área cometida por el jugador Hurtado sobre Peralta. El encargado del cobro fue el mismo Peralta, quien nuevamente convirtió sobre el palo de la mano derecha, pese a que el portero Jerez logra tocar el balón, este termina en el fondo de la red para decretar el dos por cero a favor del visitante.



Asi pues, terminaría el partido con la victoria dos por cero para Equidad un equipo que manejo el encuentro tácticamente y logró derrotar al equipo petrolero que pese a dominar y generar varias opciones de gol careció de efectividad sobre la portería adversaria.

Síntesis

Alianza Petrolera 0 – Equidad 2



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yorman Hurtado (5), Luciano Ospina (5), David Valencia (5), Leonardo Saldaña (6), Fredy Flórez (5), Juan Ríos (5), Maicol Balanta (6), Roger Torres (5), Alex Castro (6) y Pablo Vranjican (5).

D.T.: Juan Cruz Real.



Equidad: Diego Novoa (7), Óscar Bernal (6), Jhon García (6), Jéider Riquett (6), Amauri Torralvo (5), Pablo Lima (6), Breyner de Alba (5), Stalin Motta (5), Hánsel Zapata (6), Matías Mier (5) y Carlos peralta (7).

D.T.: Luis Fernando Suarez.



Partido: Bueno.



Goles Alianza Petrolera: No hubo.



Goles Equidad: Peralta (45 PT Penal y 43 ST Penal).



Cambios Alianza Petrolera: Diego Barreto (5) por Flórez (9 ST), Cesar Arias por Torres (17 ST) y Manuel Palacios por Balanta (32 ST).



Cambios Equidad: Daniel Padilla (5) por de Alba (13 PT), Mariano Vásquez por Mier (21 ST) y David Camacho (5) por Lima (32 ST).



Expulsados Alianza Petrolera: No Hubo.



Expulsados Equidad: No hubo.



Amonestados Alianza Petrolera: Ospina (12 PT), Valencia (45 PT), Hurtado (35 ST), Jerez (43 ST) y Barreto (49 ST).



Amonestados Equidad: Motta (29 PT) y Camacho (47 ST).



Detalle: Carlos Peralta de la Equidad anotó el primer gol de la liga II -2018.



Figura: Carlos Peralta delantero de la Equidad (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.



Asistencia: 4.000 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Tabares (5).





JULIÁN CARREÑO.

Para EL TIEMPO

Barrancabermeja.