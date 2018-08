Águilas confirma su buen momento: derrotó 1-0 a Boyacá Chicó

El autor del único gol en el estadio Alberto Grisales fue el volante Leandro Velásquez, en el segundo tiempo, tras un remate de media distancia que se coló por el costado izquierdo del arquero Sergio Avellaneda.



Pese a que Rionegro hizo más por la victoria en el primer tiempo vino a mover el marcador en la parte complementaria.

Desde el inicio del compromiso batallaron Leandro Veláquez, en dos ocasiones, y Camilo Ayala. Pero la suerte y el arquero Sergio Avellaneda evitaron cualquier celebración.



La única oportunidad que tuvo Boyacá Chicó para conseguir su alegría fue a través de un tiro libre, al minuto 34, que pasó por encima del travesaño del arquero Lucero Álvarez. En el segundo tiempo Chicó se mostró más sólido en su fútbol, tanto para el ataque como para defenderse.



Muy rápido, apenas iban dos minutos después del descanso, cuando Mateo Palacios avisó por parte del conjunto visitante que no se iba a conformar con ver jugar a su rival



Rionegro no se asustó y respondió con un tiro libre que cobró Freddy Hinestroza y que atajó el arquero Avellaneda con una vistosa voladora. Ahí mismo, Rionegro cobró tiro de esquina y en esa jugada Jhonny Vásquez pudo cabecear el balón a todo placer, el balón se dirigía al gol, pero volvió a aparecer oportunamente el arquero boyacense.

Avellaneda había intervenido en tres ocasiones fundamentales, pero no iba a poder con el disparo de Leandro Velásquez, al minuto 13, desde la media luna. Lo que confundió al arquero Avellaneda fue que el balón en su recorrido pegó en la espalda del defensor Óscar Balanta y lo terminó desubicando.



Rionegro celebró y siguió en la búsqueda del segundo gol, Freddy Hinestroza volvió a tener la oportunidad de un remate de media distancia pero encontró al arquero Avellaneda bien ubicado, la última oportunidad fue para Óscar Franco con un disparo que pasó por un costado.



Al final del compromiso, en los últimos cinco minutos, Boyacá Chicó reaccionó y puso nerviosa a la gente de Rionegro, le metió ritmo a la ofensiva y lo encerró en su área. Lo malo fue que sus golpes tardaron mucho, no fueron contundentes y no terminaron noqueando a nadie.



En la quinta fecha de la Liga II, Rionegro visitará a Independiente Medellín, el próximo domingo a las 4:00 de la tarde. Mientras que Boyacá Chicó, un día antes, recibirá a Junior en Tunja, a las 6:00 p.m.

Síntesis

Rionegro Águilas 1 / Boyacá Chicó 0

​

Rionegro Águilas: Lucero Álvarez (6); Daniel Muñoz (6), Hanyer Mosquera (6), Carlos Ramírez (6) y Álvaro Angulo (6); Camilo Ayala (6), Jhonny Vásquez (6), Omar Vásquez (6), Leandro Velásquez (6) y Fredy Hinestroza (6); Roque Caballero (6).

DT: Jorge Luis Bernal.



Boyacá Chicó: Sergio Avellaneda (5); Dennis Mena (5), Óscar Balanta (5), José Mosquera (5) y Nelino Tapia (5); José Muñoz (5), Edwar González (5), Mateo Palacios (5), Juan Camilo Vela (5) y Felipe Ponce (4); Diego Valdés (4).

DT: Jhon Gómez.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Estéfano Arango (5) por Omar Vásquez (1 ST), Óscar Franco por Roque Caballero (31 ST) y David Rivas por Leandro Velásquez (28 ST).



Cambios en Boyacá Chicó: Yuxer Requena (5) por José Muñoz (15 ST), Óscar Rodas por Felipe Ponce (22 ST) y Felipe Acosta por Juan Camilo Vela (37 ST).



Goles de Rionegro: Leandro Velásquez (13 ST).



Goles de Boyacá Chicó: no hubo.



Amonestados: Velásquez, O. Vásquez, Ramírez, Hinestroza, Álvarez, Mosquera (Rionegro Águilas); González, Vela (Boyacá Chicó).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Rionegro Águilas conservó el invicto de cuatro fechas sin perder en lo que va de la Liga II. Con esta nueva victoria el equipo antioqueño llegó a ocho puntos que lo ubican en los primeros lugares de la tabla.



Figura: Leandro Velásquez (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 3.500 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: ingreso gratuito.



Árbitro: Norberto Ararat (7).







Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Rionegro