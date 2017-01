'Guillermo Celis no quiere jugar en Colombia', dice su representante

Este lunes, desde Portugal se conoció que el jugador Guillermo Celis, actualmente en el Benfica de Portugal, llegaría a Millonarios para jugar en este 2017, a préstamo por un año.

Sin embargo, después de conocerse la noticia, EL TIEMPO conversó con Luis Felipe Posso, representante del jugador, quien dejó claro que la idea de Celis es permanecer en el Benfica o, de no ser posible, en otro club europeo.

"A Guillermo (Celis) lo contactó hoy (lunes) un directivo de Millonarios para decirle del interés que tenían en él. Guillermo le dijo que se comunicara conmigo, pero no lo han hecho. Yo llamé al Director Deportivo del Benfica, Rui Costa, quien me dijo que mañana íbamos a charlar con el presidente. Estaremos atentos a esa comunicación. Sin embargo, Guillermo no quiere ir a Colombia, quiere seguir en Benfica o en otro club de Europa. Eso se lo manifestaré mañana (martes) al presidente del Benfica", dijo Posso.

El representante del futbolista comentó que Celis tiene la seguridad de que va a poder ganarse un puesto en el club portugués y que por eso descarta la idea de regresar a Colombia.

"En diciembre varios equipos estuvieron interesados en él y el Benfica dijo que no lo prestaba, y nos tiran esta bomba faltando un día para el cierre de pases en Europa. Estamos digiriendo el tema. Estoy hablando con otros clubes europeos", agregó Posso.

Finalmente, el representante aclaró que no han llegado ni ofertas ni contratos de Millonarios, que solo se trató de un interés.

Millonarios y Benfica firmaron hace poco un convenio deportivo, que podría facilitar esta negociación, sin embargo, en cualquier caso, dijo Posso, dependerá de la decisión del futbolista, quien ya manifestó su negativa.

DEPORTES