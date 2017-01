Nacional, con un gran goleador y un guiño a la continuidad

El campeón de la Copa Libertadores, Atlético Nacional, comenzó este jueves su temporada 2017, en la que la meta es repetir título en el torneo más importante del continente. Hasta ahora, el equipo tiene un refuerzo de peso, el atacante Dayro Moreno, mientras en el resto de las líneas solo hay retoques, apostando a la continuidad de la base que el año pasado, además, ganó la Copa Colombia y llegó a la final de la Suramericana.



Dayro, cuatro veces goleador de la Liga (en 2007-II y 2010-II, con Once Caldas, y en 2013-II y 2014-I, con Millonarios), regresa al fútbol colombiano después de dos años y medio. Y llega a pelear el puesto con otro que lo logró en el primer semestre del 2016, Miguel Ángel Borja, cuando todavía jugaba en Cortuluá.



Moreno no ha perdido la vena goleadora: en tres temporadas con Xolos de Tijuana, actuó en 83 partidos de la Liga MX y anotó 42 goles. Consiguió, en promedio, un tanto cada 158 minutos.



“Vestir la camiseta de Nacional lo llena a uno de satisfacción, porque es un equipo que ha conseguido títulos a nivel nacional e internacional”, declaró Moreno, de 31 años. “Este equipo le abre a uno las puertas de la Selección, pero eso se lo gana uno individualmente, con el trabajo”, agregó.



El refuerzo de Dayro se suma a la vuelta a Nacional, después de siete años y medio, de Aldo Leao Ramírez. El samario ya no es tan joven: el 18 de abril cumplirá 36 años. Ya afincado en la posición de volante de primera línea, muy distinta a la de mediocampista creativo que tuvo en sus dos primeras épocas en el club, en las que, incluso, llegó a utilizar la camiseta número 10, Aldo espera aportar su experiencia para reforzar la zona de marca.

“Estoy profundamente agradecido con este club por haberme abierto las puertas antes y por hacerlo ahora. Afrntaré esta nueva etapa con entrega, amor y disciplina, para lograr mantener el nombre de esta institución por lo más alto del fútbol mundial”, escribió Aldo en su cuenta de Instagram.

Aldo y Dayro son, por ahora, los únicos refuerzos confirmados por Nacional para el 2017. Un tercer nombre podría sumarse en las próximas horas, el de Edwin Valencia, otro jugador con pasado en la Selección Colombia, pero su rendimiento es una completa incógnita. La firma de su contrato dependía de los exámenes médicos.

Justamente, Valencia ha tenido muy mala suerte con las lesiones. De hecho, desde que se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, el 21 de junio del 2015, no volvió a jugar un partido completo. Apenas actuó, desde entonces, en dos encuentros con el Santos. Su llegada suena más a una apuesta del técnico Reinaldo Rueda por tratar de recuperarlo que a un refuerzo como tal. Rueda fue el DT que lo hizo debutar en la Selección, el primero de marzo del 2006, en un amistoso frente a Venezuela.

Dos extranjeros que actuaban en Fortaleza, el argentino Mariano Vázquez y el paraguayo Óscar Franco, también llegaron al club, pero lo más seguro es que no jueguen este semestre en Nacional.

La base está

Del equipo que terminó el 2006, en realidad, Nacional solamente perdió una pieza: el venezolano Alejandro Guerra fue vendido al Palmeiras. El otro jugador que salió del club fue el portero Luis Enrique ‘Neco’ Martínez, que pasó al América de Cali, pero que el año pasado tuvo muy poca participación: apenas actuó en seis partidos en el 2016.



Así las cosas, Nacional le apuesta a mantener la base que construyeron Rueda y su grupo de trabajo, no solo con el equipo que ganó la Copa, sino con el que viene atrás. De hecho, dos de los juveniles que se hicieron cargo de la Liga en el remate del año ya están en la Selección Sub-20, el zaguero central Carlos Cuesta (17 años) y el volante creativo Juan Pablo Ramírez (19).



La otra preocupación de Nacional es la ausencia de Rueda en el comienzo del año, debido a la cirugía a la que fue sometido. Bernardo Redín y Juan Pablo Ángel serán los encargados de mantener su idea futbolística y de sostener al equipo en lo más alto.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes