'En los penaltis hay que tener categoría para patearlos': Almirón 

El argentino Jorge Almirón está dirigiendo su primer torneo en Colombia y ya está instalado con Nacional en la gran final de la Liga. Este sábado se mostró muy contento en la rueda de prensa, luego de que su equipo venciera al Huila por penaltis.

"Estamos contentos por cómo jugó el equipo. Merecimos ganar en los 90 minutos. El arquero de ellos (Banguera) fue figura del partido. Pero el equipo hizo un gran trabajo, merecimos mínimo un gol. En los penaltis hay que tener categoría para patearlos. Es mi primer semestre en Colombia y estoy feliz de estar acá, muy orgulloso", dijo el entrenador verdolaga



Almirón concluyó que sus dirigidos tuvieron un gran partido y que solo les faltó el gol en los 90 minutos. "El equipo sometió al rival, que hizo su partido y se defendió. Ante rivales que se nos meten atrás hay que resolver", dijo.



Agregó que este es el mejor partido que le ha visto a su equipo en este campeonato. "Con el Cali que ganamos fue similar, con la diferencia que el arquero fue figura, pero creo que este fue el mejor partido, por lo que se generó, la gente metida, los penaltis, todo".



Finalmente, Jorge Almirón aseguró que ya están pensando en el rival que tendrán en la final y que estarán muy atentos a ver el partido entre Medellín y Tolima.



"Obvio uno no puede negar que preocupa la falta de gol. Me siento orgulloso por lo que hizo el equipo, creamos muchas opciones, si hubiéramos perdido en los penaltis hubiera dicho lo mismo. Ahora esperamos el sorteo de Copa Libertadores y el otro rival de la Liga. Realmente me voy satisfecho y obvio porque ganamos, pero hicimos un gran partido. Ellos terminaron cansados y nosotros enteros, estamos preparados para la gran final", dijo.

