'Fuimos un desastre, pero me preocupa más la actitud': Costas

El técnico de Santa Fe, Gustavo Costas, llegó a la sala de prensa del estadio El Campín con un semblante de tristeza, como de impotencia. No de ira. Su equipo perdió en casa 0-2 con Jaguares y quedó cerca de la eliminación de la Liga.



El DT reconoció que Santa Fe hizo un partido "desastroso", pero manifestó que lo que más le preocupa es la actitud de los jugadores en la cancha.

"Quedo preocupado por las dos cosas: por lo futbolístico y por la actitud que tuvimos... Creería que más por la actitud. A este equipo le tocó perder y tuvo otra actitud. Este partido era decisivo y no lo tomamos así. El rival sí. En el juego fuimos un desastre, pero me voy más preocupado con la actitud", aseguró el técnico del club cardenal.

Costas manifestó que no entiende porque su equipo insistió en una forma de juego que no fue la que hablaron en los entrenamientos.



"Entrenamos, hablamos. Sabíamos que ellos (Jaguares) son un equipo que se para por el medio y que iba a ser difícil entrar por ahí, y que la única opción era producir por afuera, pero volvimos a cometer el mismo pecado: atacamos por el medio, por donde no se puede entrar. En el segundo gol atacamos por el medio y ahí perdimos la pelota y viene el otro gol. Caemos en lo mismo".

Independiente Santa Fe 0 - Jaguares 2 Foto: Héctor Fabio Zamora

Costas quedó muy preocupado porque la clasificación a cuartos de final está ahora muy complicada, con 27 puntos y un solo partido por jugar.



"Sí, está peligrando la clasificación. No dependemos de nosotros y cuando no se depende de uno es difícil. Es la verdad. Nos vamos muy preocupados. Sí peligra la clasificación. Tenemos que cambiar el chip mañana levantar el ánimo para el miércoles, hacer un partido inteligente y ganar, porque necesitamos hacerlo para pelear en la Copa", dijo el DT.

Sí, está peligrando la clasificación. No dependemos de nosotros y cuando no se depende de uno es difícil. FACEBOOK

TWITTER

Para Santa Fe ahora viene la Copa Libertadores. La otra semana visita a Sporting Cristal y debe ganar de visitante. Pero tampoco dependen de sí mismos.



"Me preocupa que hagamos otro partido así, cuando a Perú toca ir a ganar sí o sí. La actitud debe ser otra. Si no cambiamos la actitud, por más que cambies el juego, no hacemos nada. No jugamos como teníamos que jugar, no quiero que lo repitamos el miércoles", finalizó Costas.



DEPORTES