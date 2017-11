‘Maturana nos iba a meter en los ocho y nos dejó últimos’: Castrillón

Luego de los pésimos resultados obtenidos en la Liga, el presidente del Once Caldas, Tulio Mario Castrillón, tomó la decisión de despedir de su cargo al entrenador Francisco Maturana, quien había llegado con la responsabilidad de sacar a flote un equipo que el otro año peleará por no perder la categoría.

Maturana era el que nos iba a meter a los ocho, nos iba a potenciar a los jugadores, el que nos iba a alejar del descenso; y pues no me mostró los jugadores de la sub20, salí último, atroz, todo atroz FACEBOOK

TWITTER

El presidente de Once Caldas asegura que desde que inició su mandato se encargó de recomponer el club económica y deportivamente. “Yo inicié un proceso para ordenar la casa e invertir en la cantera. Sacrifiqué puntos, entrar a los ocho, pero para esta Liga me concentré en la deportivo, busqué a Juan Carlos de la Cuesta, el presidente más ganador de la historia de Colombia para ver qué proceso podría funcionar en el Once Caldas y ahí llegó Maturana. Hoy el Once Caldas es viable económicamente, ahora falta que el proyecto deportivo funcione”.

El preparador físico viene de la academia que nunca había trabajado con equipos de fútbol y en este momento hay siete jugadores contracturados por sobrecargas FACEBOOK

TWITTER

Explícitamente sobre las razones que llevaron al fracaso de Maturana al frente del Once Caldas, Castrillón asegura: “El primero fue su cuerpo técnico, el preparador físico viene de la academia que nunca había trabajado con equipos de fútbol y en este momento hay siete jugadores contracturados por sobrecargas. Los jugadores nos dicen: nosotros vamos a iniciar un partido y estamos cansados”, y añade, “el asistente tampoco fue bueno, nunca se analizaron los rivales”.



Castrillón también fue claro en que nunca le gustó como el equipo salía a jugar, “nosotros eliminados, contra Huila y Pasto, fecha 18 y 19, con la amenaza del descenso, donde cualquier punto vale y saca a los delanteros por volantes de contención… Lo poquito que este equipo ha jugado bien es cuando los jugadores se revelaron al esquema de Maturana”.



Por último, el presidente dice que ‘Pacho’ “no tuvo buen manejo de grupo, siempre salió a echarnos el muerto de todo”.

¿Ahora qué viene?

Castrillón ya tiene en mente lo que desea deportivamente para el Once Caldas, el próximo año: "El DT que venga debe proponer un método de juego agresivo, que el equipo salga a ganar, que ataque y que sea sólido, un equipo bien preparado físicamente y rápido en ataque sólido defensivamente. Que estructure un buen equipo de trabajo y que tenga el manejo de la presión del resultado, y que potencie nuestros jugadores".



EL TIEMPO conoció que el primer candidato a ocupar la vacante de Maturana es Javier Álvarez.



DEPORTES