Las razones de la inconsistencia de Santa Fe 

La situación de Santa Fe es difícil. Este sábado ajustó su sexta derrota en la Liga y con solo 12 puntos está complicando su panorama en el campeonato. Lo más grave es la inconsistencia del equipo, que venía de golear al América 3-0 y ahora perdió, de mala manera, 3-1, contra el colero Chicó, que no había ganado ningún partido. ¿Qué le pasa al equipo cardenal?

1. Irregularidad. Santa Fe no ha encontrado equilibrio en esta temporada. Es un equipo mentiroso, a veces parece que reacciona, como cuando le ganó de visitante al Envigado y de local al América, y después vuelve y se cae, como cuando perdió con el Atlético Huila en casa, o este nuevo traspié, contra Chicó. Es un equipo que no logra transmitir consistencia. No la tiene.



2. La plantilla es muy frágil. Esta situación es el reflejo de una nómina corta y liviana para encarar la Liga y la Copa Libertadores. Santa Fe tiene un equipo frágil, que no tiene mucho recambio ni opciones en el banco. Sus refuerzos hasta ahora no funcionan. Los delanteros Bentancourt y Fernández han decepcionado. Armando Vargas, aunque hizo el gol del descuento contra Chicó, no pesa como se esperaba. En poco retoma el torneo internacional y se la va a dificultar aún más el panorama.



3. El módulo es uno solo. Santa Fe se acostumbró tanto a su esquema y a sus titulares, que cuando cambia, sufre. Contra Chicó le pasó: no fueron titulares ni Gordillo ni Perlaza ni Plata, en cambio jugaron Soto, Vargas y Fernández, y el equipo fue otro. Pasa porque además cambió el sistema táctico, pasó de jugar con tres volantes de primera línea, a dos (Roa y Soto), y fue muy débil en marca. Para colmo, los hombres ofensivos no pesaron, ni Vargas ni Pajoy y mucho menos Fernández. Si acaso Morelo, como siempre, pero estuvo muy solo.



4. Graves problemas defensivos. Santa Fe viene pasando por una crisis de laterales. Primero por las lesiones de Giraldo y Balanta, que ya volvieron, pero el DT Pérez ha tenido que hacer movimientos sustanciales, como tener que reemplazar siempre a Balanta, porque aún no está bien físicamente, e improvisar a un derecho por la izquierda, como lo ha hecho con Arboleda o con el propio Giraldo. Contra Chicó le pasó cuando sacó a Balanta y pasó a Giraldo a la izquierda, y a Roa lo mando de lateral derecho. En tercer gol de Chicó evidenció las enormes fallas de los laterales para hacer los cierres. Se notó improvisación. Eso sumado a la grieta que dejaron Tesillo y López.



5. Faltó actitud. Particularmente en este partido en Tunja a los jugadores de Santa Fe les faltó más actitud. Se evidenció en la pasividad en los goles, en la desconcentración, en la poca capacidad para reponerse, en la nula capacidad creativa. Se vio un Santa Fe conforme con un resultado escandaloso, por tratarse de perder con el colero de la Liga.

DEPORTES