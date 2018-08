Técnico de Nacional se queja de favorecimientos a Millonarios

Jorge Almirón, técnico de Atlético Nacional, se quejó de un supuesto favorecimiento de la Dimayor hacia Millonarios, su rival en la cuarta fecha de la Liga. Ese partido se disputará el domingo, a las 7:30 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.

El partido se disputará tres días después de que Nacional visite al Atlético Tucumán, en Argentina, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



“Vemos que en la Dimayor hubo un cambio de presidente pero no ha cambiado nada. Nos hacen jugar el domingo el clásico contra Millonarios, que para nosotros y para la gente es muy importante. Entonces viajamos todo el viernes, descansamos el sábado y jugamos el domingo”, dijo Almirón.



El DT agregó: “En un momento no se podía hacer porque la Policía en Medellín cubría el evento de la Feria de las Flores y no había Policía. Pero creo que hay un decreto de Bogotá y pusieron a trabajar a los policías, me imagino que los policías, pobres, tendrán que hacer doble turno, para que pueda Millonarios sacar ventaja de este partido”.



Nacional viajará este lunes por la noche a Argentina para el partido contra Atlético Tucumán. La novedad será el regreso del portero Fernando Monetti, quien no ha jugado en la Liga porque está pagando una suspensión de cuatro fechas.

DEPORTES