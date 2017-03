Programación deportiva para este miércoles 8 de marzo

ESPN



8 a. m: primera etapa de Tirreno Adriático



ESPN2



2:45 p. m: Liga de Campeones, Borussia Dortmund vs. Benfica

FOX SPORTS

2:45 p. m: Liga de Campeones, Barcelona vs. PSG

7:45 p. m: Copa Libertadores, Flamengo vs. San Lorenzo



FOX SPORTS 3

5:30 p. m.: Copa Libertadores, Sports Boys vs. Libertad



FOX SPORTS 2

5:30 p. m.: Copa Libertadores, Godoy Cruz vs. Mineiro

7:45 p. m.: Atlético Tucumán vs. Palmeiras



DEPORTES