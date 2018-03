Programación deportiva para este domingo 25 de marzo

RCN

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Envigado vs. Nacional

WIN SPORTS

9:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – TC2000: Prueba inaugural (Tocancipá).

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Bucaramanga vs. Alianza

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Huila vs. Patriotas

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga en Colombia: Millonarios vs. Jaguares



FOX SPORTS 3

1 p. m.: AUTOMOVILISMO – Nascar: Monster Energy Cup Series.



ESPN

10 a. m.: TENIS – Miami Open: Tercera ronda.

8 p. m.: TENIS – Miami Open: Segunda ronda.



ESPN 2

5:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta a Cataluña: Etapa 7.

7:30 a. m.: CICLISMO – Gent - Wevelgenm.



GOLF

6 p. m.: GOLF – 2018 Kia Classic: Ronda final.









*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.









DEPORTES