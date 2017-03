Dimayor programó nueve partidos aplazados de la Liga

La Liga tenía nueve encuentros aplazados en las ocho primeras jornadas, debido a la participación de Junior y Millonarios en la Copa Libertadores, y de Cali, Tolima y Rionegro Águilas en la Suramericana.

También estaba pendiente un juego de la primera fecha entre Nacional y Santa Fe por solicitud del club verde, que comenzó más tarde que el resto de los equipos su pretemporada por su participación en el Mundial de Clubes, en diciembre del año pasado.

Junior, con tres juegos pendientes

​La Dimayor aprovechó los días que quedaron libres por la doble jornada de la eliminatoria para programar siete de los nueve juegos pospuestos. Los otros dos se disputarán en abril.

La programación quedó así:



22 de marzo



Rionegro Águilas vs. Huila

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Fecha: 6

Televisión: Win Sports



25 de marzo



Huila vs. Tolima

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Fecha: 7

Televisión: Win Sports



Santa Fe vs. Millonarios

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Fecha: 2

Televisión: RCN



Junior vs. Jaguares

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano

Fecha: 2

Televisión: Win Sports



26 de marzo



Cali vs. Pasto

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Fecha: 7

Televisión: Win Sports



Once Caldas vs. Rionegro Águilas

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Fecha: 7

Televisión: Win Sports



29 de marzo



Junior vs. Millonarios

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano

Fecha: 6

Televisión: Win Sports



4 de abril



Nacional vs. Junior

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha: 5

Televisión: Win Sports



26 de abril



Nacional vs. Santa Fe

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha: 1

Televisión: Win Sports



