Programación de los juegos de ida de los cuartos de final de la Liga

La Dimayor dio a conocer la programación para los partidos de ida de los cuartos de final del fútbol colombiano, que comenzarán el próximo sábado.

CUARTOS DE FINAL IDA



Sábado 25 de noviembre

La Equidad vs. Millonarios

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN SPORTS



Domingo 26 de noviembre

Jaguares vs. Santa Fe

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: RCN TV



Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 5:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo

Televisión: RCN TV



27 de noviembre

América de Cali vs. Atlético Junior

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN SPORTS

Extraoficialmente se conoció que los partidos de vuelta tendrían las siguientes fechas:



Miércoles 29 de noviembre

Millonarios vs. Equidad



Jueves 30 de noviembre

Santa Fe vs. Jaguares



Sábado 2 de diciembre

Nacional vs. Tolima



Domingo 3 de diciembre

Junior vs América.



Sin embargo estas fechas no han sido confirmadas por la Dimayor.



