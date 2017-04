Tigres vs. Jaguares, el 22 de abril, abrirá la fecha 14 de la Liga

Con el juego entre Tigres y Jaguares, programado para el viernes 21 de abril, a las 8 de la noche en el estadio Metropolitano de Techo, que tendrá señal de TV de Win Spots, se abrirá la fecha 14 de la Liga colombiana, en duelo que implica importancia para los dos equipos felinos en la tabla del descenso.



Los capitalinos buscan salir del último lugar en la tabla del descenso y están apenas a dos puntos del América, mientras que los cordobeses, antepenúltimos de esa clasificación, intentan mantener su buen rendimiento en el torneo para ratificarse en el grupo de los mejores 8 equipos.

La jornada se complementará con los siguientes compromisos.



22 de abril

Patriotas vs. Equidad

Hora: 2 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN Sports



Once Caldas vs. Alianza Petrolera

Hora: 4 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN Sports

Deportivo Cali vs. Junior

Hora: 6 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: RCN



Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

Hora: 6 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado

Televisión: WIN Sports

Envigado vs. Millonarios

Hora: 8 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN Sports



23 de abril

Atlético Huila vs. Nacional

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN Sports

Cortuluá vs. América

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: RCN



Santa Fe vs. Rionegro Águilas

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN Sports



Independiente Medellín vs. Deportes Tolima

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN Sports



