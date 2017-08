Tres principios defensivos para controlar a Yimmi Chará

Yimmi Chará es el jugador de moda en Colombia. Es el goleador del Junior con 9 anotaciones, 8 en la Liga y una en la Copa Colombia, torneo en el que Junior recibe a Millos (hoy, 8 p. m.) con igualdad 0-0 en el cierre de esta serie de cuartos de final.



Jorge Luis Bernal, DT de Alianza Petrolera, único equipo que le ha podido ganar al Junior en lo que va de la Liga, y Alexis García, entrenador de corte defensivo, explicaron los principios teóricos que, según ellos, pueden aplicarse para intentar detener al, por ahora, imparable Chará.

Doblaje

Jorge Luis Bernal, técnico de Alianza Petrolera, explica: “Cuando Chará está por fuera indudablemente, en lo posible, hay que hacerle doblaje defensivo. Es decir, uno lo ataca y otro respalda. Para hacer el dos contra uno, porque en el uno a uno, en esos duelos, él es vencedor. A esos dribladores como él, hay que doblarlos y escalonarlos, enfrentarlos con guardaespaldas para tratar de que no avancen”.

Jorge Luis Bernal, entrenador de Alianza Petrolera, explicó su manera de ver a Chará y la forma como se debe marcar. Foto: AFP



Sin embargo advierte: “Los dribladores, si prenden motores, hasta cogen la vía más congestionada y pasan, encuentran en poco espacio la libertad para hacer lanzamientos al arco o asistir, son indescifrables y peligrosos”.

Escalonamiento

Alexis García, técnico colombiano, afirma que la presión en las zonas de influencia es uno de los métodos que se puede usar para aplacar la habilidad de Chará. “En el último cuarto de cancha hay que escalonarlo, esa es su zona de influencia y si tiene dos o más jugadores que lo esperen es más difícil que pueda encarar”.

Alexis García afirma que la presión en las zonas de influencia es uno de los métodos que se puede usar para aplacar la habilidad de Chará. Foto: Carlos Ortega / ETCE



García también afirma que un método, que no es muy usado comúnmente en el fútbol, es la marca personal que evite el contacto con la pelota. “No debe ser marca al hombre en zona porque la supera con facilidad, hay que apretarlo de mitad de cancha para adelante, en la zona de influencia para lograr contrarrestarlo”.

Reducción de espacios

Los dos técnicos coinciden en que, para frenar a Chará, se debe tener varios hombres por delante para que no avance en sus ataques. “Hay que tratar de que cuando le llegue el balón a Chará haya dos hombres para marcarlo, para enfrentarlo, pero a veces no hay tiempo, no hay oportunidad para tener los dos”.



García habla en el mismo sentido, pero señala que, a pesar de que hay que tener cuidados en defensa, no hay que pensar solo en eso, “cuando no se tiene la pelota hay que minimizar al mejor jugador rival, pero a la hora de atacar solo se debe pensar en el arco del frente”.



