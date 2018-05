Tolima mantiene la esperanza de meterse a semifinales, recibe al Once

En su casa y con el resultado en contra, Deportes Tolima se juega la permanencia en la carrera por el título del primer semestre de 2018, los dirigidos por Alberto Gamero saben que no hay mañana, por eso enfatizaron los trabajos de la semana en labores de ataque y ensayaron los lanzamientos desde el punto de pena máxima.

Los pijaos en condición de local este semestre cayeron derrotados en tres ocasiones y cedieron un empate, situación que no quieren sea obstáculo para cumplir con la tarea de clasificar a la semifinal y ser consecuentes con el favoritismo que tenía al empezar la serie frente a los albos.



Cómo bajas de acuerdo a los recientes partidos, el Vinotinto y Oro tendrá la ausencia del zaguero Julián y el atacante Paraguayo Robin Ramírez por temas de lesión, mientras que retorna a convocatoria el atacante Marco Pérez y el juvenil de proceso de Selección Colombia sub 20 Jaminton Campaz.



Está semana nuevamente el nombre del delantero Sebastián Villa estuvo en la órbita de posibles negocios para el segundo semestre, el propio Gabriel Camargo reconoció un interés desde España para acercar al hábil jugador paisa al Atlético de Madrid, posibilidad que se suma al contacto que desde Boca Juniors se hizo con el empresario de Villa.



Sebastián, está mentalizado en lo que se está jugando en la Liga y por eso no quiere apartarse del objetivo más cercano que es Once Caldas, por ello el extremo antioqueño indicó, "tenemos que estar tranquilos y ser inteligentes para romper el bloque que nos van a venir a poner, nosotros venimos jugando bien y en casa somos fuertes para poder voltear la serie".



De acuerdo a los trabajos realizados se podría dar continuidad a la nómina que ha enfrentado los recientes compromisos, con una base en todas las líneas, donde se destacan Luis Payares en defensa, Rafael Robayo en el mediocampo y Ángelo Rodríguez en el ataque.

Once Caldas tiene la ventaja por el cupo a la semifinal de la Liga

Once Caldas arrancó los cuartos de final sin favoritismo, no obstante, pegó primero al derrotar por 1-0 a Tolima en el encuentro de ida, en Manizales; y en la vuelta, en Ibagué, quiere sellar su llegada a la semifinal de la Liga.



Los caldenses están comprometidos con su objetivo, situación por la cual harán una propuesta ofensiva y evitarán escondérsele al grupo de Alberto Gamero, quien está obligado a buscar la ventaja; el técnico Hubert Bodhert espera aprovechar los espacios que deje su rival, en procura de aumentar la diferencia.

“Se ha venido trabajando mucho en la seguridad de lo que se quiere desarrollar, la seguridad a nivel individual, en cuanto al rendimiento como tal de cada uno de nosotros. Vieron el equipo, es un equipo alegre, que está contento con lo que se viene haciendo y ya queda es echarle candela a eso”, dijo Bodhert.



Los manizaleños hicieron un trabajo especial con balones alzados, pues se comprende que una de las principales herramientas de los ibaguereños es el fútbol aéreo, circunstancialmente, una de las tantas debilidades de la zaga cafetera.

“Tolima es un equipo fuerte en pelota quieta, pero también le duele, sabemos que el gol de nosotros también fue en pelota quieta, yo creo que ahora necesitamos la concentración de todos, igualmente hemos trabajado esta semana fuerte la pelota quieta defensiva, porque sabemos las condiciones de ellos y esperamos estar bien concentrados, atentos y mantener el arco en cero”, comentó el central Diego Peralta.



Los ‘blancos’ se abstendrán de hacerle variantes a su nómina, pues se premia la labor del último encuentro, incluso, la confianza del entrenador ha sido uno de los factores determinantes de la unión y la sana competencia dentro de la plantilla.



“Estos partidos los queremos jugar todo jugador y hay que asumirlo con la mayor responsabilidad y jerarquía posible, esperamos traernos la clasificación, vamos muy motivados”, manifestó el juvenil Luis Sinisterra.



Los ‘albos’ tienen dos alternativas directas de clasificación, la primera es empatar, la segunda es ganar; y se le presenta una tercera opción, en caso de perder por un gol de diferencia pelea su cupo desde los doce pasos.



En la práctica del viernes, el manizaleño ensayó tiros de pena máxima, en su orden, a través de César Amaya, Hárrison Henao, Édder Farías, Yesus Cabrera y Sinisterra.

Alineaciones probables

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Fainer Torijano, Luis Payares, Danobis Banguero; Rafael Robayo, Luis Paz, Sebastián Villa, Yohandry Orozco, Omar Albornoz; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alberto Gamero.



Once Caldas: José Fernando Cuadrado; Yonni Hinestroza, Diego Peralta, Sebastián Palma y Geisson Perea; Mauricio Restrepo y Hárrison Henao; Luis Sinisterra, Yesus Cabrera y César Amaya: Édder Farías.

D.T.: Hubert Bodhert.





GUILLERMO GONZALEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué



RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA