Nacional tiene una cuenta pendiente en la Liga, visita al Tolima 

Luego de una sesión de entrenamientos de este sábado en la sede deportiva de Guarne, en el oriente antioqueño, el cuerpo técnico de Atlético Nacional convocó a 18 futbolistas que se desplazarán en horas de la tarde a Ibagué, para el primer partido de la Liga I-2018 contra Deportes Tolima el domingo a las 5:15 p.m.

Por la necesidad de sumar sus primeros tres puntos, Jorge Almirón eligió un plantel similar al que viajó a Bogotá para el partido de ida por la Superliga contra Millonarios. Posiblemente se vea el debut oficial del argentino Fernando Monetti y el volante Vladimir Hernández, de quien llegó el transfer en la noche del viernes.

Estos son los verdolagas que viajarán a Ibagué para el debut en la Liga Águila #VamosVerdolaga pic.twitter.com/XvVGLrHuoz — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 3 de febrero de 2018

Por otro lado, el entrenador argentino decidió guardar al samario Aldo Leao Ramírez, quien tuvo un gran desgaste el pasado miércoles. Otro que está ausente de la lista es el venezolano Ronaldo Lucena, quien fue probado en el entrenamiento del viernes.

Deportes Tolima enciende la luz por una nueva estrella, arranca la Liga recibiendo a Atlético Nacional

Llegó la hora del debut en la Liga I para el Deportes Tolima, con la ilusión de ir a buscar la segunda estrella, sosteniendo la base del plantel que tuvo una buena campaña del segundo semestre de 2017, con la llegada de jugadores de experiencia y la motivación extra que representa abrir como local contra el siempre favorito Atlético Nacional, los pijaos definieron nómina de concentrados y enfilaron baterías para el choque con los verdolagas.



Siete de las nuevas incorporaciones fueron concentradas para este compromiso, destacándose, el llamado del Venezolano Yohandry Orozco y el Paraguayo Robín Ramírez, a los que se suman los defensas Nilson Castrillón y Luis Payares, los volantes Rafael Robayo y Carlos Robles y el portero Álvaro Montero.



Las ausencias que tendrá el Vinotinto y Oro son: los defensores Sergio Mosquera y Juan Guillermo Arboleda, quienes arrastran problemas de lesión, mientras que Carlos Rentería pagará fecha de sanción por haber sido expulsado en la semifinal del torneo anterior.



Nilson Castrillón como lateral derecho en reemplazo de Juan Guillermo Arboleda, Luis Payares sustituirá a Sergio Mosquera como zaguero central y Rafael Robayo como volante de marca estará ocupando el lugar de Carlos Rentería.

“Es una gran motivación arrancar de local ante un rival como Nacional, el miércoles por Superliga vimos algo de lo que podría ser la propuesta de ellos, nosotros estamos mentalizados en sacar provecho del trabajo que hicimos en pretemporada y quedarnos con la victoria” indicó el bogotano Rafael Robayo, que será inicialista y cuota de experiencia en la zona de recuperación.

#ConvocatoriaPijao Inicia nuestro camino en la Liga Águila I 2018 y el profesor Alberto Gamero ha depositado toda su confianza en estos 18 guerreros PIJAOS para enfrentar a Nacional en el Murillo Toro. #VamosVinotinto pic.twitter.com/AfAFI7WLsx — Club Deportes Tolima (@cdtolima) 3 de febrero de 2018

Desde el 23 de junio de 2013 el elenco paisa no gana en el Murillo Toro, esa tarde en partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales los entonces orientados por Juan Carlos Osorio vencieron 2 goles a 1 los dirigidos por Carlos Castro, sin embargo la última victoria de Nacional como visitante sobre Tolima ocurrió el 14 de septiembre de 2015 pero en el estadio El Campín que estaba albergando como local a los tolimenses, esa noche de lunes el único gol del compromiso lo marcó el ex Deportes Tolima Yimmi Chara.



De acuerdo al trabajo de la semana y luego de lo que mostró el onceno ibaguereño, el sábado anterior cuando jugó contra Liga Universitaria de Quito en la “noche blanca”, el técnico Gamero ya tiene una idea de lo que sería la base para el arranque del Campeonato, no habrá variación en el módulo conservando el 4-2-3-1, apostando por la agresividad en recuperación, constante salida por los costados y llegada al área rival con superioridad de unidades en función de ataque.

Alineaciones probables

Deportes Tolima: Joel Silva; Nilson Castrillón, Fainer Torijano, Luis Payares, Danobis Banguero; Rafael Robayo, Luis Paz, Marco Pérez, Cleider Álzate, Sebastián Villa, Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alberto Gamero







Guillermo Gonzalez

Para EL TIEMPO

Ibagué







Juan Camilo Álvarez

Para EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8