Tolima quiere salir del fondo de la tabla: enfrenta a Envigado

El retorno del goleador Ángelo Rodríguez, así como la ausencia del capitán Fainer Torijano que ya pagó fecha de suspensión, pero no aparece en la nómina de convocados por el técnico Alberto Gamero para el juego contra Envigado, son las novedades que presenta Deportes Tolima en el previo para el compromiso por la fecha 7 de la Liga.

Este partido inicialmente estaba programado para jugarse el 7 de marzo, pero por problemas de conexión aérea del Deportes Tolima en su retorno de Pasto se postergó para este jueves a las 7 p. m.



Tolima viene con la urgencia de ganar como local, ocupa la incómoda posición 18 en el tablero de posiciones, sumando solamente 5 puntos de 18 posibles, y al margen de los fríos números, el funcionamiento del equipo deja dudas en cada una de las líneas.



Para este juego no es claro cómo se armaría la nómina en zona de volantes, se tiene una gama amplía de jugadores para las zonas de contención y de creación, sin embargo el rendimiento de muchos de ellos aún no alcanza para hablar de “fijos” en la alineación titular.



El plantel Pijao arribó a Ibagué el martes en horas de la noche y solamente tuvo un trabajo de repaso táctico el miércoles previo a la concentración, ahí se planteó la posibilidad de darle la camiseta de inicialista a Cléider Álzate y al Venezolano Yoahandry Orozco, y por la necesidad de recuperar la presencia anotadora en el frente de ataque, iría desde el inicio Ángelo Rodríguez.

Envigado, a ganar si quiere regresar al grupo de los ocho

Tras avisarle el lunes a las 11:00 p. m., que el partido contra Tolima no iba a ser el miércoles sino el jueves, a los de Envigado les tocó viajar de todas maneras el martes a las 8:00 de la mañana, porque ya tenían los tiquetes comprados.



No obstante, según personal de la logística del club, los jugadores lo han pasado bien y han entrenado en piso tolimense para quedarse con los tres puntos que le permitan ingresar nuevamente al grupo de los ocho primeros de la tabla.



Cabe recordar que el naranja ocupa la novena casilla, al completar ocho puntos, tras dos partidos ganados y dos empatados. El partido por la tercera fecha frente a Junior, que estaba aplazado, fue informado esta semana que será el próximo 21 de marzo.



La novedad más importante que tiene Envigado, en el grupo de jugadores que viajó a Ibagué, es la presencia de Wilfrido de la Rosa, delantero que tuvo una buena pretemporada pero que se lesionó en el último partido amistoso previo al arranque de la Liga.



“Es una gran felicidad poder hacer mi primer partido con Envigado en la Liga. Lo que más quiero es hacer una buena presentación, mostrar mis virtudes como delantero, comenzar con pie derecho”, confesó De la Rosa.



Después de seis fechas De la Rosa se recuperó al cien por ciento de su lesión y será titular en el once inicialista que se estará presentado en el estadio Manuel Murillo Toro.



Por otra parte, para el entrenador Rubén Darío Bedoya los inconvenientes previos a este partido han sido superados pero no dejaron de ser una dificultad.



“Lo incómodo de todo esto es la llamada tarde que nos hicieron para avisarnos que el partido contra Tolima no iba a ser el miércoles sino el jueves. Como ya teníamos todo listo nos tocó viajar el martes y buscar el sitio para los entrenamientos”, anotó el técnico envigadeño Rubén Darío Bedoya.



Señaló que como Envigado viene de empatar 1-1 frente a Leones en el Parque Estadio, su intención en Ibagué es recuperar los puntos que perdió en su casa para no perder de vista a los ocho primeros.



“Tenemos una tarea difícil, el rival de este jueves es un equipo complicado, aguerrido, rápido y ofensivo. Han mostrado en su estadio muchas cosas positivas, aunque de visitantes han sido más permisivos. Hay que tener presente que ellos quieren ganar porque están necesitados de puntos”, finalizó Bedoya.



En cuanto a las bajas que tiene Envigado por lesión son las de Michael Nike Gómez, Juan Alberto Mosquera y Cristian Arrieta.

Alineaciones probables:

Tolima: Joel Silva; Juan Guillermo Arboleda, Sergio Mosquera, Luis Payares, Danobis Banguero; Luis Paz, Rafael Robayo, Sebastián Villa, Cleider Álzate, Yohandry Orozco, Ángelo Rodríguez.



Envigado: Jefersson Martínez, Nelson Lemus, Luis Rodríguez, Camilo Mancilla y Daniel Londoño; George Saunders, Iván Rojas, Nicolás Giraldo y Yeison Guzmán; Duván Vergara y Wilfrido de la Rosa.



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

​Ibagué



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Envigado